والى تبحث مع رئيس كازاخستان سبل مكافحة المخدرات والإرهاب فى آسيا الوسطى

جدة - نرمين السيد - استقبل رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف، فى القصر الرئاسى بمدينة نور سلطان، المدير التنفيذى لمنظمة الأمم المتحدة المعنية بالمخدرات والجريمة غادة والى، وذلك فى إطار جولتها فى وسط آسيا للتشاور مع رؤساء ومسؤولى دول المنطقة حول العمل المشترك لمكافحة الإرهاب والجريمة والمخدرات والفساد.





وناقشت والى مع رئيس كازاخستان سبل تعزيز الشراكة القائمة بين المنظمة الأممية وكازاخستان خلال الفترة المقبلة، وذلك دعما للأمن والاستقرار فى المنطقة، خاصة على ضوء التطورات الأخيرة فى أفغانستان وما يترتب عليها من تهديدات ذات صلة بالإرهاب والاتجار بالمخدرات والجريمة المنظمة، وفى هذا الصدد أعربت والى عن خالص شكرها لدولة كازاخستان لاستضافة بعثة الأمم المتحدة فى أفغانستان بصورة مؤقتة.

وكانت غادة والى قد بدأت زيارة إلى العاصمة الكازاخية بإلقاء الكلمة الافتتاحية للحوار رفيع المستوى حول عودة ومحاكمة المقاتلين الإرهابيين الأجانب وإعادة تأهيلهم، مؤكدة ضرورة تحقيق العدالة وملاحقة من تورط فى أعمال إجرامية أو إرهابية من ضمن العائدين من مناطق الصراع، مع أهمية التركيز أيضا على إعادة دمجهم وأسرهم فى المجتمعات، مشيدة بجهود كازاخستان فى هذا الخصوص.

وشاركت والى فى اجتماع المجلس الأعلى لمركز آسيا الوسطى الإقليمى للمعلومات والتنسيق (CARICC) فى مدينة ألماتى، حيث يعد المركز أحد آليات التنسيق الرئيسية فى مجال مكافحة المخدرات فى المنطقة.

وألقت بيانا أشارت فيه إلى أهمية تعزيز التنسيق السياسى والعملياتى بين الدول أعضاء المركز من أجل مواجهة التحديات الراهنة والمستجدة، مشيرة إلى ضرورة العمل على تعزيز الاستقرار المالى والإدارى للمركز.

وتضمنت الزيارة أيضا مقابلة كل من وزير الداخلية ورئيس هيئة مكافحة الفساد، بهدف بحث أفاق التعاون فى مجالات إنفاذ القانون ومكافحة الفساد، بما فى ذلك من خلال تعزيز الدعم الفنى والتدريب الذى تقدمه المنظمة للمؤسسات المعنية بكازاخستان.