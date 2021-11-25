استقالة رئيسة وزراء السويد بعد ساعات من تعيينها

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك بعد فشلها فى تمرير مشروع الميزانية وانسحاب حزب الخضر من الائتلاف الحكومى، بحسب "فرانس برس".

وبحسب "سبوتنيك"، قالت أندرسون العضو بالحزب الاجتماعى الديموقراطى فى تصريحات للصحافيين إن: "ثمة عرف دستورى أن حكومة ائتلافية ينبغى أن تستقيل فى حال انسحاب حزب منها".

وأكدت أنها لا ترغب فى ترأس حكومة "مطعون فى شرعيتها"، معربة عن أملها فى أن تنتخب مجددا فى وقت لاحق.

وصوّت البرلمان السويدى، اليوم ، لصالح تعيين أندرسون، رئيسة للوزراء، لتصبح أول امرأة تتولى المنصب فى تاريخ البلاد.

وبحسب موقع"thelocal" السويدى تم انتخاب ماغدالينا أندرسون رئيسة للوزراء، حيث وافق البرلمان السويدى، فى جلسة اليوم الأربعاء الموافق 24 نوفمبر، على اقتراح رئيس مجلس النواب بتعيين رئيس للوزراء.

وتولت أندرسون، التى شغلت منصب وزير المالية منذ عام 2014، رئاسة الوزراء خلفا لستيفان لوفن الذى استقال مطلع نوفمبر، بعد سبع سنوات فى السلطة، من منصبى زعيم الاشتراكيين الديمقراطيين ورئيس الوزراء.