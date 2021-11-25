رئيس الوزراء البريطانى ينتقد فرنسا بسبب حادث غرق المهاجرين

جدة - نرمين السيد - لقى ما لا يقل عن 33 شخصا مصرعهم بالإضافة إلى فقد المزيد بعد انقلاب قارب قبالة ساحل كاليه يوم الأربعاء، فى طريق الهجرة غير الشرعية إلى بريطانيا، وقال رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون إنه "أصيب بالصدمة والذهول والحزن العميق" بسبب هذا الحادث.





وقال بعد اجتماع عقده مساء اليوم الأربعاء للجنة الطوارئ "كوبرا"، إن الجهود المبذولة لوقف عدد الرحلات فى القوارب الصغيرة "لم تكن كافية" من جانب فرنسا، بحسب صحيفة "اكسبريس" البريطانية.

كانت بريطانيا قد وافقت بالفعل على إرسال 54 مليون جنيه إسترلينى إلى فرنسا لزيادة الدوريات على الحدود وتعهد جونسون بزيادة هذا الدعم.

وقال "جونسون": "ما يظهره هذا هو أن العصابات التى ترسل الناس إلى البحر فى هذه السفن الخطرة لن تتوقف عند أى شىء، ما أخشاه هو أن العملية التى يجريها أصدقاؤنا "الفرنسيين" على الشواطئ، مدعومة كما تعلمون بمبلغ 54 مليون جنيه إسترلينى من المملكة المتحدة للمساعدة فى حراسة الشواطئ، والدعم الفنى الذى قدمناه، لم تكن كافية".

وأضاف: "يتمثل عرضنا فى زيادة دعمنا ولكن أيضًا للعمل مع شركائنا على الشواطئ المعنية، فى أماكن انطلاق هذه القوارب، هذا شىء آمل أن يكون مقبولاً الآن فى ضوء ما حدث"، مشيرًا إلى أن فرنسا لم تفعل ما يكفى لمنع عبور القنال الانجليزى، التى وصلت إلى مستويات قياسية هذا العام.

وقال رئيس الوزراء البريطانى: "لقد واجهتنا صعوبات فى إقناع بعض شركائنا، وخاصة الفرنسيين، بالقيام بالأشياء بطريقة نعتقد أن الوضع يستحقها، إننى أتفهم الصعوبات التى تواجهها جميع البلدان، ولكن ما نريده الآن هو بذل المزيد من الجهد معًا - وهذا هو العرض الذى نقدمه".

يذكر أن أكثر من 25700 شخص قاموا برحلة خطرة إلى شواطئ المملكة المتحدة على متن قوارب صغيرة هذا العام، ما يمثل ثلاثة أضعاف العدد الإجمالى الذى عبر القنال الانجليزى إلى بريطانيا فى عام 2020 بأكمله.