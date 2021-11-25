بطولة هند صبري.. "عايزة أتجوز" يعود بجزء ثان واسم مختلف

بعد مرور أكثر من 10 سنوات على عرضه، نشرت الفنانة التونسية هند صبري، صورا من كواليس تصوير الجزء الثاني من مسلسل "عايزة أتجوز".

الجزء الثاني من المسلسل الشهير يحمل اسما جديدا هو "البحث عن علا"، ومن المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة على منصة "نتفليكس".

وأظهرت الصور التي نشرتها هند صبري، مشاركة النجم خالد النبوي للمرة الأولى بالمسلسل، وبقاء الثنائي هاني عادل، وسوسن بدر ضمن فريق المسلسل، بعد ظهورهما في الجزء الأول عام 2010.

وحقق الجزء الأول من مسلسل "عايزة أتجوز" نجاحا جماهيريا واسعا، ويدور حول رحلة بحث صيدلانية تُدعى علا عبد الصبور عن "عريس".

خلال أحداث المسلسل تظهر علا وهي تحاول جاهدة اللحاق بقطار الزواج قبل وصولها سن الثلاثين من عمرها، بسبب الضغوط العائلية عليها لقبول أول عريس يطرق بابها، مما يعرضها للعديد من المواقف الكوميدية، وتحكي طوال الوقت عن معاناتها مع الرجال الذين يتقدمون لخطبتها.

وتدور أحداث الجزء الجديد من المسلسل حول مرحلة جديدة من حياة علا، إذ تقوم بدور مطلقة ولديها أطفال من الفنان هاني عادل الذي يجسد دور طليقها.

وتواجه علا العديد من المواقف الصعبة داخل أحداث المسلسل، وتساندها في هذه المواقف أسرتها وصديقتها المقربة التي تجسد دورها الفنانة ندى موسى.

ردود فعل

وضجت مواقع التواصل الاجتماعي بعديد من التغريدات والمنشورات التي عبر خلالها الجمهور عن سعادته باقتراب موعد عرض "البحث عن علا"، في ديسمبر المقبل.

كما وعد مخرج العمل هادي الباجوري جمهور المسلسل، عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، أن الجزء الثاني سيكون ممتعًا، وعلى قدر التوقعات.

ونشر حساب "محبي هند صبري في تونس" على "تويتر"، تغريدة ترصد عددا من التعليقات الإيجابية على عودة مسلسل "عايزة أتجوز" مرة أخرى.