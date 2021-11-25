المفوضية الأوروبية: مساعدات بـ2.27 مليار يورو لدعم الكهرباء فى اليونان

جدة - نرمين السيد - وافقت المفوضية الأوروبية، بموجب قواعد مساعدات الدولة فى الاتحاد الأوروبى، اليوم الأربعاء، على مخطط يونانى بقيمة 2.27 مليار يورو لإنتاج الكهرباء من مصادر متجددة وكفاءة عالية فى التدفئة والطاقة.





ذكر بيان على الموقع الرسمى للمفوضية الأوروبية أن هذا الإجراء سيساعد اليونان على تحقيق أهدافها فى مجال الطاقة المتجددة، دون تشويه المنافسة بلا داع، وسيساهم فى الهدف الأوروبى الجديد المتمثل فى تحقيق الحياد المناخى بحلول عام 2050.

وقالت نائبة الرئيس التنفيذى للمفوضية الأوروبية مارجريت فيستاجر: "سيوفر هذا المخطط اليونانى دعما مهما لمجموعة واسعة من التقنيات لتوليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، بما يتماشى مع قواعد الاتحاد الأوروبى".

وتابعت: "ستدعم أهداف الصفقة الخضراء، ما يساهم فى تخفيضات كبيرة فى انبعاثات الاحتباس الحرارى. وسيضمن اختيار المستفيدين من خلال عملية تقديم عطاءات تنافسية للتقنيات الرئيسية المدعومة أفضل قيمة لأموال دافعى الضرائب وسيقلل من التشوهات المحتملة للمنافسة".

وكانت اليونان أبلغت المفوضية بعزمها تقديم مخطط جديد لدعم الكهرباء المنتجة من مختلف مصادر الطاقة المتجددة. سوف يدعم المخطط أيضا الكفاءة العالية للحرارة والقوة.

ويبلغ الحد الأقصى للميزانية الإجمالية لهذا الإجراء حوالى 2.27 مليار يورو ويهدف إلى دعم حوالى 4.2 جيجاوات من السعة المركبة.