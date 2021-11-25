بالتفاصيل طرق اشتراطات تجديد الإقامة بشكل ربع سنوى من قبل الجوازات 1443

هناك سعي دائم من قبل الوزراء في المملكة العربية السعودية من أجل تطوير القوانين حتى يتم الارتقاء بمستوى الخاص بالخدمات التي يتم تقديمها من قبل العديد من الوافدين من جميع الدول العربية والأجنبية أيضا، كما صدر اعلان منذ فترة حيث سماح خادم الحرمين الشريفين لجميع الوافدين التجديد كل ثلاثة أشهر الإقامة الخاصة بهم عوضا عن التجديد السنوي، كما يمكن لجميع الوافدين التجديد بكل سهولة من خلال منصة أبشر الخاصة بوزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية كما يمكنكم التجديد بصورة الإلكترونية بعيد عن التعامل مع الأفراد بشكل مباشر لتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد ومن أجل تقليل الوقت والمجهود على كل الأطراف وقد نص البيان على اتباع جميع الإجراءات التي قد قامت وزارة الداخلية بوضعها من أجل التجديد بكل سهولة.

اشتراطات تجديد إقامة الربع سنوي

من أجل تحديد إقامة ربع السنوي يجب عليا اتباع هذه الاشتراطات من خلال الصفحة الخاصة بوزارة الداخلية وهي كالتالي:

الراغب في التجديد يجب أن يكون متواجد داخل حدود المملكة العربية السعودية.

ثانيا يجب سداد جميع المخالفات المرورية الخاص به.

كما يجب توفير الرسم الخاصة بتحديد الإقامة ويجب سدادها عبر الصراف الآلي.

جواز السفر الخاص به يجب أن يكون ساري المفعول لمدة لا تقل عن ستة أشهر.

عدم وجود أي بلاغ هروب وتغيب لدى الوزارة.

يجب أن يكون لدى المسجل بصمة إلكترونية وصورة لدى إدارة الجوازات أيضا .

كما يجب أن يكون أ الطلاب من الأبناء البالغين لديهم بصمة وصورة مسجلة لدى إدارة الجوازات.

يجب أن لا ينطبق اختيار تجديد الربع سنوي على إقامة العمالة المنزلية.

من الجدير بالذكر أن جميع الوافدين الذي لم يستطيعوا العودة بسبب ظروف كورونا أن يقوم كفيله بتقديم خطاب تمديد تأشيرة خروج وعودة ادي للقنصلية في المملكة حتى لا يتم كسر التأشيرة.

طريقة الاستعلام عن صلاحية رخصة العمل

يمكنكم الاستعلام بكل سهولة من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى الرابط الرسمي لوزارة العمل.

نختار قسم الخدمات الرقمية لجميع المنشآت.

نقوم باختيار خدمات مكتب العمل.

نقوم باختيار رخصة العمل بعد ذلك.

نقوم بوضع رقم الإقامة الخاصة بالعامل وكتابة رمز التحقق أيضا الذي يظهر أمامك.

كما يمكنكم الحصول على بيانات العامل من خلال النقر على كلمة إضافة.

ثم نقوم بالنقر على كلمة عرض اظهار جميع بيانات ترخيص العمل تاريخ الانتهاء وهل هي سارية المفعول أم لا .