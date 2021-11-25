إدانة 3 أمريكيين بقتل مواطن من أصل إفريقى

جدة - نرمين السيد - ووفقا لـ موقع "روسيا اليوم"، أسندت هيئة المحلفين تهمة قتل أحمود أوربيرى، إلى كل من جريجورى مكمايكل وابنه ترافيس وجارهم ويليام بريان، الذين يواجه كل منهم عقوبة بالسجن مدى الحياة.
واعتمدت النيابة فى ملف القضية على أن الجريمة تم تصويرها من قبل المتهم برايان، حيث جاءت الاعتقالات وسط غضب عارم بعد بضعة أشهر من ظهور فيديو الجريمة على الإنترنت.
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