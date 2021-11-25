لأول مرة.. سجن شخصين شاركا فى تظاهرات ضد إجراءات كورونا فى هولندا

جدة - نرمين السيد - أصدر القضاء فى هولندا حكمًا بالسجن على شخصين رشقا الشرطة بالحجارة أثناء تظاهرات للاحتجاج على قيود كورونا فى مدينة روتردام، وهو ما يعد أول حكم من نوعه منذ ظهور الحركات المناهضة لقيود الجائحة.





وأفادت مصادر لـ وكالة "فرانس برس"، بصدور حكم عل كل من شارون أم. البالغة 26 عاما، وتيرانس فان دن البالغ 29 عاما، بالسجن لمدة خمسة أشهر بينهما شهران مع وقف لتنفيذ. وقالت المصادر إن المحكم فرضت غرامة على شارون لإلحاقها أضرارا بسيارات الشرطة، ومنعت كلتا المتهمتين من دخول منطقة كولسينجل التجارية لمدة عام بموجب الحكم السريع. وكانت قد وقعت أعمال شغب عنيفة فى المدينة الساحلية ليلة الجمعة الماضية، احتجاجا على قيود كورونا أصيب خلالها خمسة أشخاص برصاص الشرطة الهولندية.

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