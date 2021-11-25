إيطاليا.. قيود جديدة على غير المطعمين ضد كورونا

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، وتتمثل القيود الجديدة فى منع دخول أماكن مثل المطاعم إلا لمن لديهم دليل على تلقيهم التطعيم، كما لن يسمح لغير ملقىّ اللقاح بدخول أماكن عملهم إلا بعد إجراء فحص سلبى لفيروس كورونا.

ومن المقرر أن تدخل القواعد التى تمت الموافقة عليها خلال اجتماع لمجلس الوزراء الإيطالى الليلة، حيزالتنفيذ، ابتداء من السادس من ديسمبر المقبل، بحسب لبيان حكومى.