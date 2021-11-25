كورونا فى أمريكا.. أكثر من 100 ألف إصابة فى 24 ساعة

جدة - نرمين السيد - أعلنت السلطات الصحية فى الولايات المتحدة، تسجيل 100 ألف و636 إصابة ‏جديدة بـ فيروس كورونا المستجد، إضافة إلى 1,504 حالات وفاة، خلال الساعات الـ 24 الماضية.‏





ووفقاً لإحصائيات نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، ‏بلغت إجمالى الإصابات الإجمالية بـ كورونا فى البلاد 47 مليونًا و916 ألفًا و623 حالة، فيما وصلت حصيلة الوفيات إلى 773 ألفًا و779 حالة.‏ وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات بـ كورونا، تليها الهند ثم البرازيل وبريطانيا وروسيا وتركيا وفرنسا وإيران والأرجنتين وإسبانيا وكولومبيا وإيطاليا وألمانيا وإندونيسيا والمكسيك وبولندا.

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