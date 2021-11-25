كورونا فى الكويت.. 21 إصابة جديدة.. والوفيات صفر

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، قالت وزارة الصحة الكويتية، الأربعاء، إن إجمالى الإصابات بـ كورونا فى البلاد ارتفع إلى 413 الفًا و198، فيما استقرت الوفيات عند 2465 حالة، فيما ولت حالات الشفاء إلى 410 آلاف و496.

وكانت قد أعلن المتحدث باسم الصحة الكويتية عبد الله السند، يوم الثلاثاء، خلو أن أقسام العناية بالمستشفيات بشكل كامل من أى مصابين بفيروس كورونا.