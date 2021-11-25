results.mlazemna نتائج السادس الإعدادي (الإحيائي – التطبيقي) epedu.gov.iq موقع النجاح

محافظة بغداد العاصمة محافظة نينوى محافظة ديالي محافظة الكرخ الأولى الكرخ الثانية محافظة الكرخ الثالثة الرصافة الأولى محافظة الرصافة الثانية الرصافة الثالثة محافظة النجف محافظة ذي قار محافظة القادسية محافظة صلاح الدين محافظة واسط محافظة اربيل محافظة السليمانية محافظة دهو محافظة الانبار محافظة بابل محافظة البصرة محافظة كربلاء محافظة كركوك محافظة ميثان محافظة المثنى.

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