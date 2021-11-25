أعلن طبيب البيت الأبيض، الخميس، أن الرئيس الأميركي أجرى عملية لاستئصال زوائد لحمية في القولون، مشيرا إلى أن الورم من النوعية الحميدة.
وقال طبيب البيت الأبيض في بيان إن ورم القولون الذي تمت إزالته الأسبوع الماضي خلال عملية بالمنظار "هو ورم حميد وبطيء النمو، لكنه قد يكون مرحلة سابقة لتشكل سرطان محتمل، مؤكدا أنه لا داعي لاتخاذ مزيد من الإجراءات في الوقت الحالي.
ويبلغ بايدن 79 عاما، وهو أكبر من تولى رئاسة الولايات المتحدة في تاريخها.
وعلى الرغم من استمرار التكهنات بشأن ما إن كان سيخوض انتخابات الرئاسة مجددا في 2024، قال بايدن إنه يتوقع أن يقدم على ذلك، وسط تكهنات بأن كبر سنه قد يدفعه للتراجع.
فحص طبي روتيني
وفي وقت سابق، أعلن طبيب البيت الأبيض في تقرير صحي مفصّل أن الرئيس الأميركي بـ"صحة جيدة" و"يتمتع بالقدرة" على أداء وظيفته رئيسا للولايات المتحدة، وذلك بعد خضوع الأخير لفحص طبي روتيني.
وأشار الطبيب كيفن أوكونر إلى أن الرئيس الأميركي يتناول ثلاثة عقاقير بناء على وصفة طبية وعقارين آخرين من دون وصفة.
وكتب أن "الرئيس لا يزال رجلا بصحة جيدة وقويا"، مؤكدا أنه "يتمتع بالقدرة على أن يُمارس بنجاح مهمات الرئاسة".
وأعلن البيت الأبيض أن بايدن استأنف مهماته الرئاسية قرابة الساعة 16:35 ت غ الجمعة، بعدما سلمها لفترة قصيرة لنائبة الرئيس كامالا هاريس، بسبب خضوعه لجراحة تتطلب تخديرا.
وكتبت الناطقة باسم الرئاسة الأميركية جين ساكي عبر تويتر أن الرئيس الأميركي الذي خضع لتنظير "روتيني" للأمعاء تحدث إلى هاريس ومدير مكتبه "قرابة الساعة 11:35 هذا الصباح. وكان في حال جيدة وقد استأنف مهماته في تلك اللحظة".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر صحة الرئيس الأميركي.. البيت الأبيض يكشف تفاصيل جديدة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع سكاي نيوز عربية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.