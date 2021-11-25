27 قتيلاً وناجيان حصيلة غرق مركب مهاجرين في بحر المانش

أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية أنّ حصيلة المأساة التي وقعت في بحر المانش الأربعاء حين غرق زورق على متنه مهاجرون غير شرعيين كانوا يحاولون العبور من فرنسا إلى بريطانيا هي 27 قتيلاً وناجيان.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أعلن في وقت سابق أنّ الكارثة تسبّبت بغرق 31 شخصاً على الأقلّ.

لكنّ الحصيلة التي نشرتها وزارة الداخلية صحّحت هذا الرقم.