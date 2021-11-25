في السعودية.. الضمان الاجتماعي المطور يوضح شروط استحقاق المعاش+ رابط تسجيل

أجرت المملكة العربية السعودية إصلاحات في منظومة الضمان الاجتماعي تمخض عنه الضمان الاجتماعي المطور، ويعكس توجه رشيد للحكومة التي أطلقته ضمن مبادرة ملكية في تاريخ 02 / 04 / 1442 والمصمم لاستهداف الفئات الأكثر حاجة من خلال الدعم النقدي في حسابات المستفيدين. وما يميزه انه تحرر من شروط النظام القديم بأن تكون المستفيدة مطلقة او ارملة. ومنذ فتح التسجيل الجديد بات لدى الوزارة عدد كبير ممن تم تسجيلهم بالفعل ويكون التقديم بتسجيل الدخول على موقع الموارد البشرية، وفي ذلك شرح مفيد تابعونا.

أهداف الضمان الاجتماعي المطور وآلية التقديم الالكتروني

يستطيع مستفيد الضمان تعبئة جميع البيانات الخاصة به وبأسرته ثم تقديم الطلب الكترونيا بدون الحاجة لزيارة الفروع ولا حتى التواصل هاتفياً، انما يتم تقديم عبر الموارد بشكل الكتروني متكامل.

تاريخ إغلاق التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور

نظام الضمان المطور يسعى لشمول فئات لا يغطيها النظام القديم، فمع المعايير الجديدة سيكون اكثر تجاوباً للأسر والافراد لتوفير احتياجاتهم الأساسية والحماية الاجتماعية لهم، التسجيل مستمر وانطلق في تاريخ 20 نوفمبر، ودعا المتحدث الرسمي للموارد البشرية الى المبادرة بالتسجيل والذي سيستمر حتى 22 أيار/مايو 2022. وقت اغلاق منصة التسجيل.

ويسير الضمان الاجتماعي المطور الجديد لتحقيق أحد أهداف الحماية الاجتماعية في السعودية من خلال دعم مجموعات مستحقي الزكاة الأكثر احتياجا الذين يفون بشروط الاستحقاق، تحسين نوعية حياتهم الاجتماعية والاقتصادية، وتوفير مستوى معيشي لائق لهم من خلال الدعم النقدي، وإعادة التأهيل، وفرص التدريب، وتمكين القادرين على العمل، وإتاحة الفرصة لهم للاعتماد على الذات، وتأهيلهم ونشر ثقافة العمل وفقا لقدراتهم ومهاراتهم، حتى يتمكنوا من تحقيق الاستقلال الاقتصادي ويصبحوا منتجين في المجتمع.

نشرت وزارة الموارد –انفوجرافيك– يوضح طريقة احتساب المعاش في نظام الضمان الاجتماعي المطور 1443، كما في الصورة أدناه.

الضمان الاجتماعي المطور شروط الاستحقاق

للبحث عن شروط الضمان الاجتماعية الجديد 1443 في السعودية، أنظر لائحة الشروط والمعايير التالية التي وضعتها وزارة الموارد.

ان يكون سعودي مقيم إقامة دائمة في المملكة، ويستثنى من شرط الجنسية المرأة الغير سعودية المتزوجة من سعودي، وأيضا الارملة والمطلقة غير السعودية ولها أبناء سعوديين، وكذلك أبناء الارملة والمطلقة السعودية من زوج غير سعودي، بالإضافة لذلك ذوي الإعاقة والايتام والارامل الذين لديهم بطاقات تنقل. ان يقل دخل المحتسب للمستقل والاسرة عن الحد الأدنى المحتسب للمعاش وهو 1100 ريال لعائل الاسرة و550 ريال لكل فرد. التزام بإيفاء متطلبات الوزارة المتعلقة بتقديم خدمات الصحة والتعليم للأبناء والالتزام ببرامج التدريب والتوظيف للقادرين من افراد الاسرة، وعدم امتلاك أصول ذات قيمة عالية. ان لا يكون مقيما في احد الدور او المراكز الايوائية التي ترعاها الدولة.

وفرت وزارة الموارد البشرية منصة الدعم والحماية الاجتماعية( للتقديم ضمان الاجتماعي) برابط مباشر لتسجيل الدخول على موقعها الرسمي https://hrsd.gov.sa.