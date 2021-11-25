قفزة خطيرة فى إصابات كورونا اليومية بـ ألمانيا

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لـ وكالة "فرانس برس"، قالت وزارة الصحة الألمانية، إن حصيلة الإصابات بـ كورونا فى البلاد ارتفعت إلى 5 ملايين و573 ألفًا و756 حالة، فيما تجاوز إجمالى الوفيات 100 ألف حالة فيما تعافى حتى الآن 4 ملايين و744 ألف شخص.

وتمثل هذه الحصيلة قفزة قياسية فى عدد الإصابات اليومية الجديدة بـ كورونا فى ألمانيا، والتى تصاعدت خلال الأسابيع الماضية بوتيرة عالية للغاية.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات بـ كورونا، تليها الهند ثم البرازيل وبريطانيا وروسيا وتركيا وفرنسا وإيران والأرجنتين وإسبانيا وكولومبيا وإيطاليا وألمانيا وإندونيسيا والمكسيك وبولندا.