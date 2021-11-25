ويترأس الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبى للشؤون الخارجية والأمنية، جوزيب بوريل، ووزير خارجية المملكة الأردنية أيمن الصفدى، المنتدى الإقليمى السادس لوزراء خارجية الاتحاد من أجل المتوسط، والذى يمثل فرصة لمناقشة سبل المضى قدما لتعزيز التعاون والتنمية والتكامل الإقليمى فى المنطقة الأورومتوسطية.
وسيتضمن المنتدى، بحسب بيان اليوم الخميس للاتحاد، عرضا للنتائج الرئيسية للتقرير الشامل الأول عن حالة التكامل الأورومتوسطى، والذى أعدته منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية بتكليف من الاتحاد من أجل المتوسط، حيث يحلل التقرير 5 مجالات: التجارة، والتمويل، والبنية التحتية، وحركة الأفراد، والبحث والتعليم العالى، ويقدم التوصيات والنتائج الرئيسية عن المؤشرات لرصد التقدم المستقبلى.
كما سيجمع المنتدى ممثلين عن الحكومات والمنظمات الدولية لتبادل وجهات نظرهم وتحديد طرق إعادة البناء بعد جائحة (كوفيد-19)، وتسخير الإمكانات من أجل تكامل إقليمى أقوى.
يشار إلى أن الاتحاد من أجل المتوسط يحتفل يوم 28 نوفمبر "بيوم البحر الأبيض المتوسط"، والذى كان قد اتفق على إطلاقه جميع الدول الأعضاء فى الاتحاد من أجل المتوسط، خلال نسخة 2020 من المنتدى الإقليمى، ليكون فرصة سنوية للاحتفاء بالتعاون بين ضفتى المتوسط وتعميق التفاهم المتبادل.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزراء خارجية الاتحاد من أجل المتوسط يجتمعون الإثنين المقبل فى برشلونة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.