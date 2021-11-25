وزراء خارجية الاتحاد من أجل المتوسط ​​يجتمعون الإثنين المقبل فى برشلونة

جدة - نرمين السيد - يجتمع الإثنين المقبل بمدينة برشلونة وزراء خارجية بلدان الاتحاد من أجل المتوسط، والبالغ عددهم 42 دولة، وذلك فى إطار المنتدى الإقليمى السادس والذى يعقد بالتزامن مع الاحتفال باليوم الدولى لمنطقة البحر الأبيض المتوسط.





ويترأس الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبى للشؤون الخارجية والأمنية، جوزيب بوريل، ووزير خارجية المملكة الأردنية أيمن الصفدى، المنتدى الإقليمى السادس لوزراء خارجية الاتحاد من أجل المتوسط، والذى يمثل فرصة لمناقشة سبل المضى قدما لتعزيز التعاون والتنمية والتكامل الإقليمى فى المنطقة الأورومتوسطية.

وسيتضمن المنتدى، بحسب بيان اليوم الخميس للاتحاد، عرضا للنتائج الرئيسية للتقرير الشامل الأول عن حالة التكامل الأورومتوسطى، والذى أعدته منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية بتكليف من الاتحاد من أجل المتوسط، حيث يحلل التقرير 5 مجالات: التجارة، والتمويل، والبنية التحتية، وحركة الأفراد، والبحث والتعليم العالى، ويقدم التوصيات والنتائج الرئيسية عن المؤشرات لرصد التقدم المستقبلى.

كما سيجمع المنتدى ممثلين عن الحكومات والمنظمات الدولية لتبادل وجهات نظرهم وتحديد طرق إعادة البناء بعد جائحة (كوفيد-19)، وتسخير الإمكانات من أجل تكامل إقليمى أقوى.

يشار إلى أن الاتحاد من أجل المتوسط يحتفل يوم 28 نوفمبر "بيوم البحر الأبيض المتوسط"، والذى كان قد اتفق على إطلاقه ​جميع الدول الأعضاء فى الاتحاد من أجل المتوسط، ​​خلال نسخة 2020 من المنتدى الإقليمى، ليكون فرصة سنوية للاحتفاء بالتعاون بين ضفتى المتوسط ​​وتعميق التفاهم المتبادل.