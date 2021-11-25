هزة أرضية بقوة 4.9 درجة تضرب قبالة جزر الكوريل الروسية

جدة - نرمين السيد - ووفقا لـ موقع "روسيا اليوم"، قالت الإدارة الجيوفيزيائية لدى أكاديمية العلوم فى روسيا، إن بؤرة الهزة كانت على بعد 208 كيلومترات عن مدينة سيفيرو كوريلسك، وعلى عمق 40 كيلومترا.

ولم تصرح أى جهة رسمية عن وقوع دمار أو خسائر بشرية نتيجة لـ الهزة الأرضية.