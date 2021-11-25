300 ألف ريال تمويل بأقساط ميسرة بدون موافقة الكفيل لدى شركة اليسر للتمويل

شركة اليسر للإجارة والتمويل تقدم تمويل شخصي بأقساط شهرية ميسرة تصل لمدة خمسة سنوات كذلك يصل مبلغ التمويل إلى 300 ألف ريال سعودي بموافقة الشركة لجميع العملاء السعوديين والمقيمين من الجنسيات المختلفة في السعودية ويتم التقديم عبر موقع الشركة بعد تطابق الشروط والأحكام المطلوبة للتمويل بالمملكة العربية السعودية ويصل التمويل الميسر النقدي بعد توفير دخل ثابت شهري لا يقل عن خمسة آلاف ريال سعودي ويجب توفير مدة عمل ثلاثة أشهر للسعودي الجنسية والمقيم من الجنسيات الأخرى بالمملكة وذلك من أجل الحصول على تمويل نقدي بدون موافقة الكفيل الغارم السعودي بالمملكة بفترة سداد ميسرة لجميع العملاء المتقدمين لدى شركة اليسر للإجارة والتمويل في المملكة.

شروط طلب تمويل شركة اليسر للإجارة والتمويل

يحتاج التمويل لدى شركة اليسر للإجارة والتمويل في المملكة العربية السعودية العديد من الشروط والضوابط اللازمة للموافقة على طلب التمويل بالشركة ومنها توفير دخل ثابت شهري لا يقل عن خمسة آلاف ريال سعودي للمواطن السعودي والمقيم وإليكم كافة الشروط الهامة كما يلي بكافة التفاصيل:

يشترط التمويل لدى شركة اليسر للإجارة والتمويل توفير دخل ثابت شهري يبدأ من 5000 ريال سعودي.

شروط العسكريين تختلف عن العاملين في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص بالمملكة العربية السعودية.

توفير فترة عمل تبدأ من ثلاثة أشهر من أجل الموافقة على طلب التمويل لدى شركة اليسر للإجارة والتمويل في المملكة.

التمويل متاح لجميع السعوديين والمقيمين في المملكة العربية السعودية بشرط توفير جميع الشروط والأحكام المطلوبة لدى شركة اليسر للإجارة والتمويل الآن.

أهم مزايا الحصول على تمويل نقدي لدى شركة اليسر للإجارة والتمويل

شركة اليسر للإجارة والتمويل في السعودية توفر تمويل شخصي كذلك تمويل السيارات بدون موافقة الكفيل بأقساط ميسرة شهرية ولكن بعد تطابق كافة الشروط والضوابط المطلوبة للحصول على التمويل المناسب للعملاء السعوديين والمقيمين إيضاً في المملكة عام 1443 لذلك نوضح لكم اليوم جميع المميزات التمويلية المتاحة لدى شركة اليسر في المملكة كما يلي: