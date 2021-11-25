البنك الدولى يحذر من أزمة وشيكة فى موارد العراق المائية

جدة - نرمين السيد - وقال ساروج كومار جها المدير الإقليمى لدائرة المشرق فى البنك الدولى، فى بيان اليوم الخميس إنه: "بدون اتخاذ إجراءات ملموسة، ستؤدى القيود التى يعانى منها قطاع المياه إلى خسائر كبيرة عبر قطاعات متعددة من الاقتصاد، وستؤثر على المزيد والمزيد من الفئات الأكثر احتياجا من العراقيين".

وحذر من أنه بحلول العام 2050، سيؤدى ارتفاع درجة الحرارة درجة مئوية وانخفاض معدل المتساقطات بنسبة 10 فى المئة إلى انخفاض بنسبة 20 فى المئة فى المياه العذبة المتاحة فى العراق.

وأضاف أنه "فى ظل هذه الظروف، لن تصل المياه إلى قرابة ثلث الأراضى المروية"، مشيرا إلى أن الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى قد ينخفض بنسبة تصل إلى 4 فى المئة، أى ما يعادل 6.6 مليار دولار، مقارنة بالعام 2016.

ولفت الى أن "ندرة المياه" بدأت تتسبب فى "تهجير قسرى محدود النطاق" خصوصا فى جنوب العراق.