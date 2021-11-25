جدة - نرمين السيد - وقال الكاظمى فى تغريدة على موقع "تويتر"، حسبما أفادت قناة (السومرية نيوز) الإخبارية، اليوم الخميس، إن "الأحداث المؤلمة الأخيرة بإقليم كردستان ولاسيما بالسليمانية العزيزة تستدعى موقفا مسؤولا من الجميع لحماية السلم الاجتماعى وإيقاف التدهور".
وأضاف أن "التظاهرات السلمية حق مكفول دستوريا والاعتداء على المتظاهرين كما الاعتداء على الأملاك العامة أو الخاصة أمران مرفوضان".
واندلعت منذ أيام تظاهرات حاشدة فى محافظة السليمانية شارك فيها الآلاف من الشباب، غالبيتهم من الطلبة، احتجاجا "على انقطاع المساعدات المالية منذ سنوات".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الكاظمى: الأحداث الأخيرة فى السليمانية تستدعى موقفا مسؤولا من الجميع على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.