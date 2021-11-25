الكاظمى: الأحداث الأخيرة فى السليمانية تستدعى موقفا مسؤولا من الجميع

جدة - نرمين السيد - وقال الكاظمى فى تغريدة على موقع "تويتر"، حسبما أفادت قناة (السومرية نيوز) الإخبارية، اليوم الخميس، إن "الأحداث المؤلمة الأخيرة بإقليم كردستان ولاسيما بالسليمانية العزيزة تستدعى موقفا مسؤولا من الجميع لحماية السلم الاجتماعى وإيقاف التدهور".

وأضاف أن "التظاهرات السلمية حق مكفول دستوريا والاعتداء على المتظاهرين كما الاعتداء على الأملاك العامة أو الخاصة أمران مرفوضان".

واندلعت منذ أيام تظاهرات حاشدة فى محافظة السليمانية شارك فيها الآلاف من الشباب، غالبيتهم من الطلبة، احتجاجا "على انقطاع المساعدات المالية منذ سنوات".