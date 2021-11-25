العثور على 14 قبرا سريا فى المكسيك

جدة - نرمين السيد - وأفاد ممثلو الادعاء حسبما ذكرت شبكة "ايه بي سي نيوز" الأمريكية اليوم، بأن هذه المقابر احتوت على عظام وبعض الجثث المحروقة والمتحللة، إلا أنه لم يتسن بعد تحديد عدد الجثث.

وقد تم اكتشاف المقابر من قبل فرق بحث للمتطوعين مكونة من أقارب الأشخاص المختفين، وذلك بالقرب من طريق سريع غربي مدينة هيرموسيلوعاصمة ولاية سونورا التي كانت مسرحا لمعارك عصابات المخدرات.