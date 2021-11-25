معرفة راتب جندي في الأمن الدبلوماسي السعودي 1443 والشروط

الدرجة راتب الجندي راتب جندي أول الدرجة الأولى 3220 ريالًا سعوديًا 3395 ريالًا سعوديًا الدرجة الثانية 3350 ريالًا سعوديًا 3540 ريالًا سعوديًا الدرجة الثالثة 3480 ريالًا سعوديًا 3685 ريالًا سعوديًا الدرجة الرابعة 3640 ريالًا سعوديًا 3830 ريالًا سعوديًا الدرجة الخامسة 3740 ريالًا سعوديًا 3975 ريالًا سعوديًا الدرجة السادسة 3870 ريالًا سعوديًا 4120 ريالًا سعوديًا الدرجة السابعة 4000 ريالًا سعوديًا 4265 ريالًا سعوديًا الدرجة الثامنة 4130 ريالًا سعوديًا 4410 ريالًا سعوديًا الدرجة التاسعة 4260 ريالًا سعوديًا 4555 ريالًا سعوديًا الدرجة العاشرة 4390 ريالًا سعوديًا 4700 ريالًا سعوديًا الدرجة الحادية عشر 4520 ريالًا سعوديًا 4845 ريالًا سعوديًا الدرجة الثانية عشر 4650 ريالًا سعوديًا 4990 ريالًا سعوديًا الدرجة الثالثة عشر 4780 ريالًا سعوديًا 5135 ريالًا سعوديًا الدرجة الرابعة عشر 4910 ريالًا سعوديًا 5280 ريالًا سعوديًا الدرجة الخامسة عشر 5040 ريالًا سعوديًا 5425 ريالًا سعوديًا

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