رابط موقع نتائج نظام نور التعليمي 1443 نتيجة الطلاب بالهوية فقط بدون كلمة مرور متى تظهر النتيجة

“رابط موقع نظام نور التعليمي 1443” نتائج الطلاب برقم الهوية حيث تعاظم البحث مؤخراً على تساؤل الطلاب عن متى تظهر وتنزل نتائج الطلاب على للفصل الدراسي الأول من العام الدراسي 1442 – 1443 وذلك على “رابط موقع نظام نور التعليمي الإلكتروني المركزي الرسمي” وذلك لطلاب الشهادات وباقي الصفوف الدراسية، حيث يتزايد الاستعلام عن نتائج طلاب نظام نور برقم الهوية الوطنية فقط بدون كلمة مرور أو رقم سر، وذلك لجميع المراحل الدراسية بدأ من المرحلة الابتدائية مروراً بالمرحلة الإعدادية، وانتهاءً بالمرحلة الثانوية، فبعدما انتهت الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الأول 1442-1443، يترقب الطلاب إعلان النتائج على موقع نظام نور ومنصة توكلنا، ومن المتوقع إعلان نتائج طلاب نور صباح يوم الخميس أو مطلع الأسبوع القادم على أقصى تقدير، وذلك حسب ما صرحت به بعض المصادر.



“رابط موقع نظام نور التعليمي 1443” نتائج الطلاب برقم الهوية فقط بدون كلمة سر

وتجدر الإشارة إلى أن العام الدراسي الحالي تغلب علية الظروف الاستثنائية التي مزجت بين التعليم بالمدارس والتعليم عن بعد، وذلك كوسيلة احترازية مع استمرار جائحة فيروس كورونا في العديد من البلدان، هذا ودائما ما تكون منصة موقع نظام نور على قدر المسئولية في تحمل إدارة العملية التعليمية وتنظيمها إلكترونيا، أما بخصوص نتائج طلاب نظام نور للفصل الدراسي الأول 1442/1443، فقد انتهت عملية التصحيح، والمراجعة والتدقيق، ويتم حاليا الانتهاء من عملية رصد الدرجات، وذلك تمهيداً لاعتماد نتيجة لطلاب وتحميلها على رابط موقع نظام نور التعليمي لنتائج الطلاب، والتي يجب تسجيل الدخول لها بطريقتين كالتالي:

تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور.

تسجيل الدخول على نظام نور برقم الهوية الوطنية فقط وبدون كلمة سر.

تسجيل الدخول بحساب ولي الأمر.

نتائج طلاب نظام نور الفصل الثاني 1442 على منصة مدرستي

ويفضل الطلاب البحث عن نتائجهم بتسجيل دخولهم على نظام نور المركزي برقم الهوية الوطنية فقط وبدون كلمة مرور، وذلك لأنهم غالبا ما يفقدون كلمة المرور أو ينسونها، لذلك فسوف نستعرض كيفية الاستعلام عن نتائج طلاب نظام نور للفصل الأول 1443، وكيفية تسجيل الدخول إلكترونيا على رابط موقع نظام نور الرسمي، وذلك حتي يتمكن الطلاب والطالبات من الاستعلام عن النتائج والتعرف على الدرجات وإشعار درجات الفصل وإصدار شهادات الطلاب.

تسجيل الدخول إلى رابط موقع منصة مدرستي التعليمية.

إدخال البريد الإلكتروني للطالب أو الطالبة.

إدخال كلمة المرور.

ستفتح للطلاب الصفحة الرئيسية بالمنصة.

الضغط على أيقونة تقويم من القائمة الجانبية.

الضغط على خيار “الشهادات”.

إدخال اسم المدرسة.

إدخال الفصل المدرسي.

سيفتح للطلاب ملف pdf به نتائج الطلاب.

البحث عن شهادة الطالب أو الطالبة بالاسم حسب الترتيب الأبجدي بالملف.

رابط رابط نظام نور برقم الهوية طريقة التسجيل والاستعلام عن نتيجة الطلاب

رابط نتائج الطلاب على منصة مدرستي التعليمية

الدخول إلى رابط نظام نور التعليمي.

إدخال اسم المستخدم.

إدخال كلمة السر.

إدخال رمز التحقق.

الضغط على أيقونة “تسجيل الدخول”.

يقوم الطالب باختيار الفصل الدراسي.

الضغط على خيار بحث.

دخول صفحة معلومات الطالب.

الضغط على خيار “التقارير”.

اختيار إشعار بنتيجة الطالب.

مؤشرات نسب الطلاب وفق وزارة التعليم السعودية خلال السنوات السابقة



م أسم المؤشر 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 1 نسبة الطلبة في التعليم المستمر 1.0 % 1.0 % 1.0 % 1.0 % 1.0 % 1.0 % 1.0 % 2 نسبة الطلبة في المرحلة الابتدائية 49.1 % 48.9 % 49.6 % 50.4 % 50.5 % 50.1 % 49.5 % 3 نسبة الطلبة في المرحلة الثانوية 22.8 % 22.1 % 21.6 % 20.9 % 21.2 % 21.1 % 21.0 % 4 نسبة الطلبة في المرحلة المتوسطة 22.9 % 23.2 % 22.9 % 22.4 % 22.2 % 22.3 % 22.4 % 5 نسبة الطلبة في رياض الأطفال 4.2 % 4.7 % 4.9 % 5.2 % 5.1 % 5.6 % 6.2 % 6 نسبة الطلبة في الهيئة الملكية 0.3 % 0.3 % 0.2 % 0.2 % 0.3 % 0.4 % 0.4 % 7 نسبة الطلبة في التعليم الأهلي 12.3 % 12.3 % 12.5 % 11.9 % 11.1 % 11.1 % 10.9 % 8 نسبة الطلبة في التعليم الأجنبي 3.1 % 4.5 % 5.4 % 6.1 % 6.1 % 5.9 % 6.1 % 9 نسبة الطلبة في التعليم الحكومي 84.4 % 83.0 % 81.8 % 81.8 % 82.6 % 82.6 % 82.6 % 10 نسبة الطلبة في نوع التعليم (التحفيظ) 4.8 % 4.6 % 4.4 % 4.2 % 4.2 % 4.2 % 4.1 % 11 نسبة الطلبة في نوع التعليم (تربية خاصة) 0.5 % 0.5 % 0.5 % 0.5 % 0.5 % 0.5 % 0.5 % 12 نسبة الطلبة في نوع التعليم (تعليم الكبار) 3.1 % 2.9 % 2.6 % 2.2 % 2.1 % 1.9 % 1.9 % 13 نسبة الطلبة في نوع التعليم (نهاري) 91.7 % 92.1 % 92.5 % 93.0 % 93.3 % 93.4 % 93.5 % 14 نسبة الطلاب في منطقة الرياض 24.4 % 24.9 % 24.7 % 24.7 % 24.5 % 24.2 % 24.0 % 15 نسبة الطلاب في منطقة مكة المكرمة 23.1 % 23.0 % 23.4 % 23.8 % 23.7 % 23.3 % 23.0 % 16 نسبة الطلاب في منطقة الشرقية 14.2 % 14.2 % 14.2 % 14.1 % 14.1 % 14.3 % 14.4 % 17 نسبة الطلاب في منطقة عسير 7.7 % 7.6 % 7.5 % 7.4 % 7.5 % 7.6 % 7.7 % 18 نسبة الطلاب في منطقة المدينة المنورة 7.3 % 7.3 % 7.2 % 7.2 % 7.2 % 7.2 % 7.1 % 19 نسبة الطلاب في منطقة جازان 5.3 % 5.3 % 5.4 % 5.4 % 5.5 % 5.6 % 5.7 % 20 نسبة الطلاب في منطقة القصيم 4.8 % 4.7 % 4.7 % 4.6 % 4.6 % 4.7 % 4.7 % 21 نسبة الطلاب في منطقة تبوك 3.6 % 3.5 % 3.4 % 3.4 % 3.4 % 3.4 % 3.4 % 22 نسبة الطلاب في منطقة حائل 2.5 % 2.5 % 2.5 % 2.5 % 2.5 % 2.5 % 2.6 % 23 نسبة الطلاب في منطقة الجوف 2.1 % 2.1 % 2.2 % 2.2 % 2.2 % 2.3 % 2.4 % 24 نسبة الطلاب في منطقة نجران 2.2 % 2.2 % 2.1 % 2.1 % 2.2 % 2.2 % 2.3 % 25 نسبة الطلاب في منطقة الحدود الشمالية 1.3 % 1.3 % 1.3 % 1.3 % 1.3 % 1.4 % 1.4 % 26 نسبة الطلاب في منطقة الباحة 1.4 % 1.4 % 1.4 % 1.4 % 1.3 % 1.3 % 1.3 %

متى تظهر وتنزل نتائج طلاب نظام نور التعليمي برقم الهوية

يترقّب طلاب وطالبات كافة المراحل الدراسية الموعد الرسمي لإعلان نتائج الطلاب على موقع نظام نور، كما يشاركهم في الترقب أولياء أمورهم، حيث سيتم ظهور وإعلان نتائج طلاب على موقع نظام نور، وذلك للمراحل الدراسية الابتدائية والمتوسطة والثانوية للاختبارات الفصل الأول للعام الدراسي الحالي 1443، ومن المقرر أن تقوم وزارة التعليم بتحميل النتائج على موقع نظام نور، وكذلك منصة مدرستي، ويمكن حينها الاستعلام عن النتائج ومعرفة الدرجات ومطالعة وطباعة الشهادة، حيث يمكن للطلاب والطالبات تسجيل الدخول على نظام نور برقم الهوية الوطنية وبدون كلمة مرور، أو تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة السر ورمز التحقق لمن لدية حساب مُفعل على نظام نور.

ويجب الإشارة إلى رابط موقع خدمة تهنئة الطلاب والطالبات بالنجاح، فقد أتاحت وزارة التعليم السعودية خدمة خاصة بتهنئة الطلاب والطالبات بنجاحهم، بذلك يمكن للأصدقاء والأقارب وأولياء الأمور زيارة رابط خدمة تهنئة الطلاب الناجحين والناجحات، وتقديم برقية تهنئة لهم بتصميم مُبكر، باستخدام عبارات التهنئة بالنجاح.

وفي حال كان لديكم أي استفسارات أو تساؤلات بخصوص استخراج نتائج ودرجات الطلاب على رابط موقع نظام نور الرسمي، يمكنكم التواصل معنا من خلال كتابة تعليق بتساؤلاتكم أسفل هذا التقرير، وسنعمل جاهدين بالرد على تساؤلاتكم واستفساراتكم، ولا يفوتنا أن نتمنى لكم النجاح والتفوق.

