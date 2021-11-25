كيفية استخراج رقم الآيبان الراجحي وخطوات معرفة رقم بطاقة الصراف

تحتاج الكثير من العمليات المصرفية في بنك alrajhi في المملكة العربية السعودية إلى استخراج رقم الآيبان الراجحي لإتمامها، فيما يمكن لأي مواطن أو مقيم إنجاز هذه الخدمة بكل سهولة، دون الحاجة إلى زيارة أي فرع من فروع المصرف المنتشرة في جميع أنحاء المملكة، ويأتي ذلك في إطار مواكبة التطور التكنولوجي الذي تسير فيه الحكومة منذ سنوات لملاحقة الدول المتقدمة التي تركت النظام التقليدي في الخدمات واتبعت الميكنة السريعة.
كيفية استخراح رقم الآيبان الراجحي عبر المباشر للأفراد
ومن الممكن استخراج رقم الآيبان الراجحي عن طريق المباشر للأفراد، إذ يوفر البنك هذه الخدمة بكل سهولة من خلال اتباع الخطوات التالية:
- الدخول إلى الموقع الإلكتروني للراجحي عبر المباشر للأفراد.
- إدخال اسم المستخدم.
- وكتابة كلمة السر الخاصة بالحساب في الراجحي.
- الضغط على أيقونة الحسابات.
- والضغط على خيار حساب.
- ظهور جميع تفاصيل الحساب للعميل، ومنها الرقم الخاصة بالآيبان رقم.
ومن الممكن الحصول على رقم IBAN الراجحي من خلال رقم الهوية، وذلك من خلال اتباع عدد من الخطوات على النحو التالي:
- الاتصال على مصرف الراجحي عبر الرقم 920003344 للحصول على الرقم الآيبان الخاص بالعميل.
- يطلب الموظف رقم الهوية الخاص بالعميل للحصول على الرقم الذي يريده.
- استلام الرقم IBAN، ويمكن الاستفادة منه في الكثير من الخدمات المصرفية.
وفي حالة رغبة العميل في التعرف إلى رقم بطاقة الصراف الخاصة ببنك الراجحي، فإن ذلك يمكن أن يتم من خلال اتباع عدد من الخطوات على النحو التالي:
- الذهاب إلى أقرب جهاز صراف آلي من مسكن العميل.
- الضغط على أيقونة عمليات أخرى.
- والضغط على تغيير بيانات العنوان للعميل.
- كتابة رقم الهاتف الجوّال المسجل لدى منصة أبشر والتابع لحساب بطاقة مصرف الراجحي.
- استلام رسالة على رقم الجوال بها تفاصيل الحساب ورقم بطاقة الصراف الراجحي.
- وتتميز هذه البطاقة بإمكانية إجراء العديد من العمليات المصرفية عن طريقها، مثل سحب الأموال وإيداعها يوميا، أو تفعيل بطاقة الصراف الآلي، وكذلك تغيير رقمها السري.
الوسوم
تحتاج الكثير من العمليات المصرفية في بنك alrajhi في المملكة العربية السعودية إلى استخراج رقم الآيبان الراجحي لإتمامها، فيما يمكن لأي مواطن أو مقيم إنجاز هذه الخدمة بكل سهولة، دون الحاجة إلى زيارة أي فرع من فروع المصرف المنتشرة في جميع أنحاء المملكة، ويأتي ذلك في إطار مواكبة التطور التكنولوجي الذي تسير فيه الحكومة منذ سنوات لملاحقة الدول المتقدمة التي تركت النظام التقليدي في الخدمات واتبعت الميكنة السريعة.
كيفية استخراح رقم الآيبان الراجحي عبر المباشر للأفراد
ومن الممكن استخراج رقم الآيبان الراجحي عن طريق المباشر للأفراد، إذ يوفر البنك هذه الخدمة بكل سهولة من خلال اتباع الخطوات التالية:
- الدخول إلى الموقع الإلكتروني للراجحي عبر المباشر للأفراد.
- إدخال اسم المستخدم.
- وكتابة كلمة السر الخاصة بالحساب في الراجحي.
- الضغط على أيقونة الحسابات.
- والضغط على خيار حساب.
- ظهور جميع تفاصيل الحساب للعميل، ومنها الرقم الخاصة بالآيبان رقم.
ومن الممكن الحصول على رقم IBAN الراجحي من خلال رقم الهوية، وذلك من خلال اتباع عدد من الخطوات على النحو التالي:
- الاتصال على مصرف الراجحي عبر الرقم 920003344 للحصول على الرقم الآيبان الخاص بالعميل.
- يطلب الموظف رقم الهوية الخاص بالعميل للحصول على الرقم الذي يريده.
- استلام الرقم IBAN، ويمكن الاستفادة منه في الكثير من الخدمات المصرفية.
وفي حالة رغبة العميل في التعرف إلى رقم بطاقة الصراف الخاصة ببنك الراجحي، فإن ذلك يمكن أن يتم من خلال اتباع عدد من الخطوات على النحو التالي:
- الذهاب إلى أقرب جهاز صراف آلي من مسكن العميل.
- الضغط على أيقونة عمليات أخرى.
- والضغط على تغيير بيانات العنوان للعميل.
- كتابة رقم الهاتف الجوّال المسجل لدى منصة أبشر والتابع لحساب بطاقة مصرف الراجحي.
- استلام رسالة على رقم الجوال بها تفاصيل الحساب ورقم بطاقة الصراف الراجحي.
- وتتميز هذه البطاقة بإمكانية إجراء العديد من العمليات المصرفية عن طريقها، مثل سحب الأموال وإيداعها يوميا، أو تفعيل بطاقة الصراف الآلي، وكذلك تغيير رقمها السري.
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