الإصابات اليومية بكورونا تسجل رقما قياسيا جديدا فى ألمانيا

جدة - نرمين السيد - وأعلن المركز الألمانى للسيطرة على الأمراض وفقا لصحيفة دويتشه فيله الألمانية، تسجيل 351 وفاة إضافية إثر الإصابة بالفيروس ليرتفع إجمالى الوفيات بكوفيد-19 إلى 100 ألف و119 وفاة.
يذكر أن ألمانيا هى الدولة الخامسة فى أوروبا التى تتجاوز فيها الوفيات جراء فيروس كورونا حاجز المائة ألف، بعد روسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وفرنسا.
وفى الوقت ذاته أعلنت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية عن 75 ألفا و961 إصابة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالى الإصابات منذ بدء الجائحة 5 ملايين و546 ألفا و915 إصابة.
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