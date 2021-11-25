مصرع 9 أشخاص وإصابة العشرات باندلاع حريق في منجم بسيبيريا

أعلنت السلطات الروسية في مقاطعة كيميروفو بسيبيريا، اليوم الخميس، عن وفاة 9 أشخاص وإصابة أكثر من 40 آخرين، فيما تم إجلاء 236 عاملا من منجم بسبب اندلاع حريق وتصاعد الدخان.

وقالت السلطات إن أعمال الإنقاذ تواصل العمل في المكان الذي كان يتواجد فيه 285 شخصا من عمال المناجم.

وأوضحت أن تصاهد الدخان من المنجم بدأ صباح اليوم، مشيرة إلى أن 11 فرعا من وحدات الإنقاذ التابعة لوزارة الطوارئ الروسية يعملون الآن في موقع الحادث.

ونقلت وكالة "تاس" عن مصدر في جهاز الطوارئ أن الحريق اندلع في أجهزة التهوئة في المنجم، وتحدثت المعطيات الأولية عن انفجار في إحدى فتحات التهوئة.