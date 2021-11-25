وزارة المالية السودانية: الموازنة الجديدة تعتمد على الموارد الذاتية

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور أحمد الشريف الناطق الرسمى باسم وزارة المالية والتخطيط الاقتصادى السودانية، إن الموازنة الجديدة للدولة للعام 2022 تعتمد على الموارد الذاتية للدولة من رسوم جمركية وضرائب ورسوم مصلحية وغيرها من الإيرادات الذاتية.





وتوقع الناطق باسم وزارة المالية والتخطيط الاقتصادى السودانية، فى تصريح اليوم، تدفق المنح والقروض قريبا بعد توقيع الاتفاق السياسى بين قائد القوات المسلحة السودانية الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، ورئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك، لاستكمال الإصلاح الاقتصادى الذى بدأ تنفيذه منذ العام الماضى بالتعاون مع صندوق النقد والبنك الدوليين. وأضاف: "الآن يجرى إعداد الموازنة العامة للدولة للعام الجديد والمناقشات مع الوحدات والمؤسسات الحكومية حول مقترحاتها للموازنة الجديدة وفقا للاعتماد على الموارد الذاتية، ولكن نتوقع حدوث إنفراج اقتصادى بعد توقيع الاتفاق بين البرهان وحمدوك وتدفق المنح والقروض قريبا، وبالتالى يمكن استيعاب المنح والقروض فى الموازنة الجديدة".

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