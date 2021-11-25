البابا فرنسيس يلتقى برئيس الحكومة اللبنانية فى الفاتيكان

جدة - نرمين السيد - وكان ميقاتى قد وصل الفاتيكان اليوم فى مستهل زيارة لبحث الأوضاع فى البلاد وسبل حشد الدعم للخروج من المأزق الراهن الذى يعطل الحياة السياسية والاقتصادية فى البلاد بما ينعكس على الأوضاع الاجتماعية والأحوال المعيشية التى تدهورت بشكل كبير على مدار الشهور الماضية.

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