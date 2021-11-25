“نسيت كلمة السر” noor.moe.gov.sa رابط نتائج طلاب نظام نور بالهوية فقط بدون كلمة مرور

noor.moe.gov.sa رابط نتائج الطلاب على موقع نظام نور الإلكتروني الرسمي، وذلك في كافة المراحل والصفوف الدراسية للفصل الأول 1443، حيث تزايد الاستعلام عن نظام نور لنتائج الطلاب بالهوية الوطنية وبدوم كلمة مرور، خاصة في المرحلتين المتوسطة والثانوية في محافظات المملكة عبر رابط نظام نور المركزي والتي يبدأ البحث الكبير عليها ابتداء من الخميس 25 نوفمبر 2021، حيث قام موقع وزارة التربية والتعليم الإعلان عن الانتهاء من جميع الاختبارات الحضورية والاختبارات الإلكترونية عن بعد، عبر منصة مدرستي، والاستعداد للانتهاء من رفع نتائج الطلاب على قدم وساق لسرعة الانتهاء من رفع نتائج الطلاب والإعلان عنها على الفور، وقد عملت المنصة الإلكترونية أعمالي عملا كبيرا في المراسلات الإلكترونية بين المعلمين وموقع الوزارة لرفع نتائج الطلاب.

“نسيت كلمة السر” noor.moe.gov.sa رابط نتائج الطلاب على موقع نظام نور التعليمي بالهوية فقط

وقد أعلنت وزارة التربية والتعليم الانتهاء من الاختبارات المباشرة بالمدارس للذين تمكنوا من الحصول على جرعتي لقاح كورونا، بالشهادة المعتمدة للقاح، مع اتخاذ الإجراءات الوقائية والتعقيم ضد انتشار الفيروس من جديد بين الطلاب، بينما كان الطلاب الغير حاصلين على اللقاحات بعد أو الحاصلين على جرعة واحدة من اللقاح بأداء الاختبارات أون لاين عبر منصة مدرستي الإلكترونية، وقد أعلنت الوزارة أمس الأربعاء 24 نوفمبر 2021 الانتهاء من جميع الاختبارات بالمدارس وعبر منصة مدرستي.

موعد الإعلان عن نتائج طلاب نظام مور بالمرحلة المتوسطة والثانوية للفصل الأول 1443

أعلنت الوزارة انتهاء جميع الاختبارات الإلكترونية والحضورية بجميع محافظات المملكة، حضوريا وإلكترونيا، وذلك مساء الأربعاء 24 نوفمبر، على أن يتم تصحيح نتائج الطلاب في كل مادة بعد انتهاء الطالب منها، وتم رفع أغلب نتائج الطلاب عبر منصة أعمالي لرفعها على النظام التعليمي المركزي، نظام نور المركزي، ويتم ترقب الإعلان عنها ابتداء من الخميس 25 نوفمبر 2021 برقم الهوية الوطنية وكلمة السر، بينما تم وضع ألية خاصة للطلاب الذين نسوا كلمة السر أو اسم المستخدم، ما تقوم الوزارة بإتاحة عدد من المنصات لاستخراج نتائج الطالب.

كيفية استخراج نتائج الطلاب noor.moe.gov.sa “بدون كلمة سر”

قد ينسى بعض الطلاب كلمة الدخول أو اسم المستخدم، ولذلك يكون عليهم تعيين كلمة سر جديدة أو استرجاع اسم المستخدم ويكون ذلك باتباع الخطوات التالية:

يتم الدخول على رابط نتائج نظام نور يقوم الطالب بتعيين أيقونة “نسيت كلمة السر:. يتم الانتقال إلى البريد الإلكتروني للطالب. يبدأ تعيين كلمة سر جديدة ويتم استقبالها على البريد الإلكتروني من جديد. يتم استخدام كلمة السر أو اسم المستخدم المسترجع على البريد الإلكتروني ويتم استخدامها من جديد عند الاستعلام عن النتائج. يبدأ الطالب بالدخول من جديد على رابط نظام نور وكتابة اسم المستخدم وكلمة السر ورمز التحقق ويتم الاستعلام عن النتائج. في حالة تم نسيان البريد الإلكتروني أو فقده يتم التوجه إلى قائد المدرسة لاسترجاع البريد الإلكتروني أو يتم استلام رسالة كلمة السر على بريده الإلكتروني. يفضل أن يتم تعيين كلمة السر الجديدة مكونة من حروف وأرقام لضمان صحتها.

وبذلك نكون قد قمنا بالإجابة على أكثر الأسئلة شيوعا، والتي تتعلق برابط موقع نظام نور لنتائج الطلاب برقم الهوية الوطنية فقط وبدون رقم سر أو كلمة مرور، كما سنتابع معكم أخر أخبار موعد إعلان نتائج الطلاب على موقع نور التعليمي، وننوه بأن التعليقات على هذا التقرير متاحة لتلقي استفساراتكم، مع تمنياتنا لكم بالتوفيق والنجاح.