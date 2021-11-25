رابط استمارة البيان السنوي لتحديث بيانات الرعاية الاجتماعية بالعراق عبر موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية

رابط استمارة البيان السنوي لتحديث بيانات الرعاية الاجتماعية، خلال الساعات القليلة الماضية ازداد البحث من قبل المواطنين العراقيين عن رابط استمارة البيان السنوي لتحديث بيانات الرعاية الاجتماعية، حيث يرغبون في تحديث بيانات الرعاية الاجتماعية الخاصة بهم، حيث أن عملية التحديث متاحة لجميع المواطنين في كافة مدن ومحافظات العراق، وقد طالب وزارة العمل والشئون الاجتماعية بالعراق عبر صفحتها الرسمية على الفيس بوك للأشخاص المستحقين للدعم، بأن يسرعوا لتحديث البيانات الخاصة بهم، وذلك من أجل تقديم المساعدة للأسر الفقيرة وتحسين دخلهم.

استمارة البيان السنوي لتحديث بيانات الرعاية الاجتماعية

فعلت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالعراق بأنه فعلت التسجيل لاستمارة البيان السنوي من أجل مساعدة الأسر الفقيرة والمحتاجة، وطالبت المستحقين عبر موقعها الرسمي على الفيسبوك بسرعة تسجيل بياناتهم وتحديثها باسمهم والعنوان ورقم الجوال وكذلك اسم المحافظة، مع رفع جميع الأوراق والمستندات المطلوبة للتأكد من صحة تلك البيانات، ولذا بدأ المواطنين بالعراق بالبحث عن رابط استمارة البيان السنوي لتحديث بيانات الرعاية الاجتماعية الخاصة بهم، علمًا بأن الاستمارة متاحة لكافة المواطنين بجميع محافظات العراث مصل كركوك والبصرة وديالي وصلاح الدين والسلمانية وكربلاء والأنبار، وخصصت الوزارة هذه الاستمارة للوصول إلى جميع المستحقين للدعم، بحيث تصل لهم مساعدات مادية ورواتب شهرية، من أجل تحسين ظروف المعيشة الخاصة بهم.

رابط استمارة البيان السنوي لتحديث بيانات الرعاية الاجتماعية

يستطيع جميع المواطنين المستفيدين من البيان السنوي من جميع محافظات ومدن العراق التسجيل بالاستمارة، طالما توافرت بهم الشروط المطلوبة للتسجيل، وتأتي خطوات الدخول على الموقع وتسجيل وتحديث البيانات بالخطوات التالية: