بالأرقام.. حصيلة جديدة لضحايا كورونا حول العالم
حصد فيروس كورونا حياة أكثر من 5 ملايين و190 ألف شخص حول العالم منذ بدء تفشيه في ديسمبر عام 2019 وفقاً لآخر إحصائيات موقع وورلد ميترز الأمريكي.
ووفق الموقع فإن إجمالي الإصابات بالفيروس حول العالم وصل لغاية الآن إلى 259637805 إصابات وإجمالي الوفيات إلى 5190579 حالة بينما بلغ إجمالي حالات التعافي من الإصابة 234787051 حالة.
ولا تزال الولايات المتحدة تتصدر الدول الأكثر تضرراً من الفيروس من حيث الإصابات والوفيات بتسجيلها 797725 حالة وفاة من أصل 48935289 إصابة تليها الهند مع تسجيلها 466584 حالة وفاة من أصل 34541349 إصابة ثم البرازيل ثالثاً بتسجيلها 613339 حالة وفاة من أصل 22043112 إصابة.
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