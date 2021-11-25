أخبار اليمن : شهداء وجرحى بصنعاء وصعدة وخروقات في الحديدة

شهداء وجرحى بصنعاء وصعدة وخروقات في الحديدةاستشهد 3 مواطنين وأصيب 3 آخرين ومهاجران أفريقيان بغارات وقصف العدوان السعودي في أمانة العاصمة ومحافظة صعدة، واستمرت الخروقات بمحافظة الحديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأكد مصدر عسكري استشهاد مواطنين اثنين وإصابة اثنين آخرين نتيجة غارة لطيران العدوان استهدفت مبنى قيد الإنشاء تابع لمستشفى اليتيم بمديرية معين في أمانة العاصمة، وغارة على حي الأعناب السكني، وغارة بالقرب من مصنع للبلاستيك في جولة عمران بمديرية الثورة.

وأشار المصدر إلى أن طيران العدوان شن 3 غارات على منطقة النهدين بمديرية السبعين جنوبي العاصمة صنعاء.

وذكر المصدر أن مواطناً استشهد وأصيب آخر ومهاجران أفريقيان بنيران سعودية في منطقتي الرقو والمفتح بمديرية منبه الحدودية محافظة صعدة.

وأوضح المصدر أن قوى العدوان ارتكبت 188 خرقاً بالحديدة، بينها زحف في حيس ومحاولة تسلل في الجبلية وغارة لطيران تجسسي على حيس، و53 خرقاً بقصف مدفعي و77 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة، مشيراً إلى أن الخروقات شملت أيضاً تحليق 24 طائرة حربية في أجواء الفازة والجبلية وحيس والجاح والتحيتا و24 طائرة تجسسية في أجواء مدينة الحديدة وحيس والجبلية.

وأفاد المصدر بأن الطيران المعادي شن 3 غارات على مديرية الجوبة وغارتين على مديرية صرواح مأرب، واستهدف بغارة حوش الجمارك بمديرية حرض محافظة حجة.