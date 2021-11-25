قوات الاحتلال تعتقل 21 فلسطينيا فى الضفة الغربية

جدة - نرمين السيد - وقالت مصادر فى القدس المحتلة، إن قوات الاحتلال اعتقلت 11 مواطنا من بلدة "العيسوية" وهم: (محمد المصرى، ومحمد عونى عطية، ومحمد شريتح، ومحمود سعدى الرجبى، ومحمد نعاجى، ولؤى أشرف محمود، ومحمد وليد محمود، وأحمد هيثم محمود، ومحمد هيثم مصطفى، وتيسير يوسف محيسن، وإسلام يوسف عبيد).

كما اعتقلت قوات الاحتلال، الشابين (محمد ورائد، نجلى الشهيد روبين عبد الرحمن زايد) من مخيم "قلنديا" للاجئين.

وفى طوباس، قال مدير نادى الأسير كمال بنى عودة، إن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير المحرر حامد مسلمانى، بعد أن داهمت منزله فى المدينة.

وفى الخليل جنوبا، اعتقلت قوات الاحتلال، أربعة فلسطينيين من بلدة "صوريف" وهم: (أحمد إسماعيل غنيمات، وخالد القدسى غنيمات، وعلى سميح غنيمات، ومصعب الهور).

وفى نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال، علاء الطشطوش من المنطقة الغربية من المدينة، ويوسف حمدان صالح من بلدة "عصيرة القبلية"، فيما اعتقلت أيضا الشاب ثائر عادل شواهنة من جنين.