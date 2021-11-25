نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط الجنسيات التركية للسوريين 2021 لتجنيس السوريين المقيمين بتركيا في المقال التالي
رابط الجنسيات التركية للسوريين 2021، عدد كبير من السوريين المقيمن بتركيا يبحثون عن أي أخبار تخص حصولهم على الجنسية التركية، ويتساءلون بشكل مستمر عن رابط الجنسيات التركية للسوريين 2021، كي يتعرفوا على مراحل التجنيس وكيفية الحصول على الجنسية التركية خطوة بخطوة، مع العلم أن أمر التجنيس غير مقتصر على السوريين فقط، بل بإمكان العراقيين والمصريين وأي أجانب مقيمين في تركيا يمكنهم الحصول على الجنسية التركية بكل سهولة، لذا تابعونا بمقالنا اليوم وسوف نوضح لكم كل ما يخص أمر التجنيس للتركية.
رابط الجنسيات التركية للسوريين 2021
أمر الحصول على الجنسية التركية من قبل الأجانب أمر غير صعب، ويمكن للسوريين واليمنين العرب والعراقيين المقيمين بتركيا الحصول على الجنسية التركية، من خلال التقديم عليها، ثم الحصول عليها بكل سهولة، وللعلم أن الحصول على الجنسية التركية على مراحل، وذلك حسب مجموعة من القوانيين التركية، مع العلم أن بعد عملية التقديم للحصول على الجنسية يتم فحص مراجل التجنيس الخاصة بك جيدًا وفي حالة مطابقتها للشروط تحصل فورًا على الجنسية.
كيفية التقديم للحصول على الجنسية التركية
بعد الدخول على الرابط الخاص بالتقديم على الجنسية التركية للسوريين، عليك باتباع الخطوات التالية:
- قم في البداية بتعبئة رقم الطلب الخاص بك، وهو الرقم الذي يتم منحك إياه بعد إجراء المقابلة الأولى.
- اكتب تاريخ الميلاد الخاص بك ” تاريخ ميلاد صاحب الطلب”.
- تحقق من الصورة.
- ثم في النهاية اضغط على زر ” استعلام”.
- بعد أن تظهر النتيجة الخاصة بك، بإمكانك فحص مراحل التقديم، مع العلم أنه في حالة ظهور النتيجة تتبين التطورات والمرحلة التي وصل إليها ملفك.
مراحل تجنيس السوريين الموجودين بتركيا 2021
وضحنا لكم رابط الجنسيات التركية للسوريين 2021 وطريقة التقديم للحصول على الجنسية التركية، وتأتي مراحل التجنيس للسوريين كالتالي:
- مرحلة التسجيل للطلب واعتماده.
- يتم بعدها إرسال الملف للمديرية العامة لدراسك ملفك.
- تتم عملية تدقيق أولى للملف.
- تتم مرحلة تدقيق موسع وأرشفة، مع تحويل الملف للجهات الخاصة بالتقييم.
- إدخال ملفك ضمن قائمة التجنيس لمجلس الوزراء من أجل اعتمادها.
- اتخاذ القرار بالملف، ثم إبلاغ النتيجة للجهات التي تم تقديم الملف منها.
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