شراء بيت من مؤسسة التقاعد المزايا والخطوات وأهم الشروط والمستندات المطلوبة

شراء بيت من مؤسسة التقاعد وأهم الشروط والمستندات المطلوبة، حيث تقوم المؤسسة العامة للتقاعد الموجودة داخل المملكة العربية السعودية بتقديم العديد من الخدمات المختلفة لصالح المواطنين داخل المملكة، كما تبحث دائما للعمل على توفير كافة احتياجات جميع المشتركين في المؤسسة، ومن ضمن الخدمات التي يتم تقديمها من قبل المؤسسة توفير خدمة أو برنامج يقدم لهم التسهيلات المختلفة لشراء مسكن عن طريق المؤسسة العامة للتقاعد، واليوم سوف نقوم بعرض طريقة الشراء، وأهم الشروط المطلوبة ليتم الموافقة على التسجيل في البرنامج، وأهم الأوراق المطلوبة للتقديم أيضا. كما يمكنك التعرف أيضاً على الضمان الاجتماعي للمتقاعدين الجديد شروطه وأهم الأوراق المطلوبة للرجال والسيدات.

شراء بيت من مؤسسة التقاعد أولا الطريقة

تقدم المؤسسة العامة للتقاعد العديد من الخدمات المختلفة للمواطنين داخل المملكة كما تضم أكثر من 50 فرع داخل المملكة مما يمكنها من تقديم خدمات لعدد أكبر من المواطنين. كما إن المؤسسة تعمل على مساعدة المواطن من خلال التمويل لتمكنه من الحصول على سكن جديد. كما إنه لا تفرق بين المتقاعد المدني من المتقاعد العسكر فالجميع مواطنين داخل المملكة. ويمكننا عرض الخطوات المطلوبة للتقديم كما يلي:

يقوم الشخص الذي يريد التقديم على البرنامج بتوفير جميع المستندات والأوراق المطلوبة.

ثم يقوم بتقديمها إلي الموظف داخل المؤسسة العامة للتقاعد، ويعطيه أيضا جميع المعلومات والبيانات المطلوبة التى تخص العميل بشكل صحيح.

وأيضاً يتم ذكر وتحديد مبلغ التمويل الذي يستطيع العميل الحصول عليه.

وبعدها يقوم بملء نموذج طلب التحويل.

وبعد ذلك عليه أن يقوم بدفع جميع الرسوم المطلوبة لبرنامج مساكن وتقدر ب300 ريال سعودي.

ومن ثم يقوم البنك بمراجعة جميع الطلبات المرسلة ومراجعة الشروط والتأكد من صحة البيانات واختيار الأفراد التي يتم الموافقة عليها.

ثم يتم إرسال خطابات إلي الأشخاص الذين تمت الموافقة على طلباتهم.

وبعدها يجب على العميل أخذ هذا الخطاب والذهاب إلى بنك الرياض.

ثم يقوم بتسديد المبلغ المطلوب لرسوم التحويل وتقدر ب4200 ريال سعودي، تعرف أيضا على المؤسسة العامة للتقاعد ومبادرة تقدير وأهم الخدمات والعروض للمتقاعدين

أولا صورة من بطاقة الهوية الشخصية ويجب أن تكون سارية.

ويجب إحضار شهادة بالراتب لإثباته من قبل الهيئة التي يعمل بها، وأما إذا كان متقاعد يأخذ الشهادة من مؤسسة التقاعد.

تقديم طلب لتمويل مسكن ويجب أن يوقع عليه.

ثم تقديم خطاب لإثبات تحويل الراتب.

ثم يقوم بالذهاب إلي فرع البنك ومعه رسم توضيحي للعقار وسعر العقار المعروض، عند الحصول على الموافقة المبدئية.

إرفاق صورة من الهوية الشخصية لصاحب العقار.

وكذلك صورة من صك الملكية للعقار

صورة من رخصة بناء المسكن.

أن يكون مدة الخدمة في الوظيفة لا تقل عن عامين.

أن لا يقل عمر المقدم على الطلب عن 25 عاما.

ولا يجب أن يزيد عمر المقدم على الطلب عن 65 عام.

أن لا يقل الراتب الشهري للشخص عن خمسة آلاف ريال سعودي.

يجب ألا يوجد لدي العميل أي إلتزامات مادية أخرى حتى يتمكن من تسديد أقساط هذا القرض بكل سهولة.

أولا يجب شراء المسكن بإسم المؤسسة ثم يتم نقل ملكيتها للعميل.

يجب عدم تخطي عمر العقار عن عشر سنوات.

أن يتم سداد 10٪ إلي 20٪ من قيمة المسكن.

لا يجب أن يتم شراء العقارات والأراضي التجارية.

ينبغي أن يكون المسكن كامل الخدمات.

يشترط أن يكون المتقدم تابع لنظام التقاعد المدني أو العسكري.

كما يجب أن يقوم بتقديم جميع الأوراق والمستندات التي تؤكد على ضمان جميع حقوق مؤسسة التقاعد.

وينبغي ألا تزيد قيمة القسط المحددة شهريا عن ثلث الراتب الشهري للعميل في حالة كونه موظفا، وعن الربع في حالة أن يكون متقاعد.

ويشترط أن يقوم أولا بدفع مبلغ أكبر من القيمة الأولي التي يتم تحديدها.

أهم الأوراق والمستندات المطلوبةأهم الشروط المطلوبة للحصول على الموافقةمزايا شراء بيت من مؤسسة التقاعد

هناك العديد من المزايا التي تقدمها المؤسسة العامة للتقاعد للمواطنين داخل المملكة العربية السعودية. ويمكننا ذكر هذه المزايا التي توفرها مؤسسة التقاعد كما يلي: