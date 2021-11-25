رابط استمارة التطوع في الكليات العسكرية 2021 العراق وشروط التقديم

رابط استمارة التطوع في الكليات العسكرية 2021 العراق، قامت وزارة الدفاع العراقية بالإعلان عن فتح باب التطوع لملاكها للدورة قم 112 بالكلية العسكرية الأولى، وقامت الوزارة بدعوة خريجي المدارس الإعدادية بجميع الفروع والراغبين بالتطوع بتقديم طلب للتطوع وملئ استمارة التطوع الموجودة على المواقع، وبدأ راغبي التطوع بالبحث عن رابط استمارة التطوع في الكليات العسكرية 2021 العراق، وعبر موقعنا الإخباري ثقفني سنوضح لكم رابط الاستمارة شروط التقديم، بالإضافة للمدة الزمنية التي أعلنت عنها الوزارة للتقديم.

رابط استمارة التطوع في الكليات العسكرية 2021 العراق

بدأ خريجي المدرسة الإعدادية بجميع الفروع الأدبي والعلمي والتجاري والصناعي بالبحث عن رابط استمارة التطوع في الكليات العسكرية 2021 العراق، وذلك بعد أن أعلنت وزارة الدفاع عن فتحها لباب التطوع على ملاكها للدورة رقم 112 وذلك للكلية العسكرية الأولى، وقد حددت الوزارة وقت لاستقبال طلبات الراغبين في التطوع لتقديم طلباتها، حيث اعتبارًا من اليوم الخميس الموافق الخامس والعشرون من شهر نوفمبر 2021، وحتى يوم الاثنين المقبل التاسع والعشرون من شهر نوفمبر 2021، على أن يتم التقديم عبر موقع وزارة الدفاع العراقية، ويقوم الراغبين بتعبئة استمارة التطوع في الكلية العسكرية الأولى عبر رابط التقديم .

شروط التقديم على استمارة التطوع لملاك لوزارة الدفاع

جاء في بيان رسمي صادر عن القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة العراق، بأن الوزارة تدعوا الخريجين من المدارس الإعدادية بمختلف فروعها الراغبين في التطوع على ملاك وزارة الدفاع العراقية للدورة رقم 112 بالكلية العسكرية الأولى للتسجيل عبر الموقع، مع العلم أن التقديم يتم عبر التسجيل على رابط استمارة التطوع في الكليات العسكرية 2021 العراق الموجود على الشبكة، ووفق مجموعة من الشروط والتعليمات والتي هي كالتالي: