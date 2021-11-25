مدير المسجد الأقصى يحذر من خطورة إدراجه ضمن الرحلات المدرسية الإسرائيلية

وقال الكسوانى فى تصريح إنه يجب النظر بخطورة بالغة لهذه التوصية التى يريد من خلالها المتطرفون من أعضاء الكنيست فرض واقع جديد على المسجد الأقصى، ومن أجل تمرير سياسة الاقتحامات الذى يريد الاحتلال فرضها بأعداد كبيرة من خلال دمج المدارس بها".
وأضاف أن ذلك سيؤدى إلى مزيد من الاحتقان فى الشارع المقدسى، الأمر الذى سيؤجج من الوضع بالمسجد الأقصى، كما أن هذه الاقتحامات لطلبة المدارس الإسرائيلية تأتى فى محاولة لترويج الرواية الإسرائيلية المزعومة، ولتزوير التاريخ.
ودعا الكسوانى الدول العربية والإسلامية إلى الوقوف إلى جانب أبناء شعب فلسطين فى الدفاع عن عروبة وإسلامية المسجد الأقصى، وإيقاف هذه البرامج الساعية إلى تهويد الأقصى والمدينة المقدسة، داعيا إلى شد الرحال للأقصى من أجل مواجهة هذه الهجمة الشرسة التى ترتكبها سلطات الاحتلال بحق القدس ومقدساتها.
وأشار إلى أنه فى الوقت الذى أوصت فيه لجنة التربية والتعليم فى الكنيست بإدراج المسجد الأقصى ضمن برنامج الرحلات للمدارس الإسرائيلية، يتعرض الطلبة الفلسطينيين للتنكيل والتفتيش الدقيق عندما تنظم رحلات مدرسية للمسجد الأقصى، كما يتم احتجاز بعضهم، ومنع آخرين من الدخول.
يذكر أن لجنة التربية والتعليم فى الكنيست الإسرائيلية، أوصت بإدراج المسجد الأقصى ضمن برنامج الرحلات المدرسية الإسرائيلية، ودمج مواد تعليمية فى البرنامج التعليمى لدروس التاريخ، وذلك لأول مرة منذ احتلال القدس عام 1967.
وتخص هذه التوصية بالأساس المدارس اليهودية، وتأتى فى سياق إجماع سلطات الاحتلال لفرض وقائع على الأرض فى المسجد الأقصى، وتثبيت مخطط التقسيم المكانى والزمانى لساحات الحرم القدسى.
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