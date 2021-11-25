الآن إعرف.. طريقة التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد المطور 1443 وشروط الاستحقاق بالتفصيل

يوفر لكم ثقفني، طريقة التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور الجديد 1443 بالتفصيل، حيث يسعى الكثير من المواطنين السعوديين المستفيدين من معاش الضمان الاجتماعي، في التعرف على كيف يتم التقديم في الضمان الاجتماعي المطور، ونستعرض لكم بالخطوات خطوة بخطوة وبشكل تفصيلي كيف يتم التقديم من أجل الحصول على معاش الضمان، وتستفيد العديد من الفئات من معاش الضمان، ومن هذه الفئات الأسر الأشد احتياجا، النساء المطلقات والأرامل والأطفال الأيتام والنساء المهجورات، كما يستفيد أيضا العاطلين عن العمل والغير موظفين، وذلك وفقا لشروط جديد أعلنت عنها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وسنتطرق للحديث عنها بشكل تفصيلي.

رابط تسجيل الضمان الاجتماعي المطور الجديد 1443

أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، رابط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور 1443، وذلك بعد إجراء العديد من التحسينات والتطوير التقني على المنصة الجديدة، وفي هذا السياق كشفت عند عدد من الشروط الجديدة التي وضعتها الوزارة للاستفادة من معاش الضمان، حيث أصبحت شروط الاستفادة من الضمان للمرأة المطلقة تختلف عن الشروط السابقة، وذلك في ما يتعلق بالمسكن، حيث يجب على المطلقة أن تكون في سكن مستقل غير بيت أهلها من أجل الحصول على معاش الضمان، ويعد المعاش راتب شهري يحصل عليه المستحقين وفقا لمعايير مهمة وشروط معينة أهمها أن يكون المستفيد سعودي الجنسية، ويتم التسجيل للضمان من خلال رقم الهوية.

طريقة التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور

بعد إعلان وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عن تفعيل رابط الضمان الاجتماعي المطور يوم السبت المنصرم 20 نوفمبر 2021، سارع الكثير من المواطنين للبحث عبر محرك جوجل، لمعرفة طريقة التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد، وقد ذكر الحساب الرسمي للوزارة على موقع التواصل تويتر، الخطوات الضرورية اللازمة للتقديم في منصة الضمان الاجتماعي، حيث يتم التسجيل من خلال موقع الوزارة في المنصة الجديدة، ونتعرف الآن على خطوات التسجيل.

أولا، في البداية قم بزيارة رابط موقع منصة الضمان الاجتماعي المطور من الرابط التالي https://hrsd.gov.sa/. ثانيا، بعد الدخول للمنصة، قم بتحديد عبارة الخدمات الإلكترونية. ثالثا، تقوم بالضغط على أيقونة تسجيل جديد. رابعا، الآن تظهر لك عدد من الخانات تقوم بكتابة المعلومات حسب المطلوب. خامسا، تضغط على كلمة حفظ. أخيرا عند التفعيل ستصل لك رسالة نصية.

يشترط أن يكون المستحق حامل الجنسية السعودية. يشترط أن تكون مقيم بشكل دائم في المملكة. يشترط عدم امتلاك أي سجل تجاري أو تراخيص.

رابط الضمان الاجتماعي المطور للتسجيلشروط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور 1443

يستثني من شروط الجنسية الفئات التالية: