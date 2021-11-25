رئيس الوزراء الماليزى يرأس وفد بلاده فى القمة الآسيوية الأوروبية

جدة - نرمين السيد - وذكر بيان صادر عن وزارة الخارجية الماليزية، حسبما نقلت وكالة أنباء برناما الماليزية، اليوم الخميس، أنه من المقرر أن تبدأ القمة الآسيوية الأوروبية اليوم وتستمر أعمالها يومين وتناقش موضوع تعزيز الجهود فى التصدى للتحديات العالمية، بما فى ذلك إرساء السلم والأمن العالميين.

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