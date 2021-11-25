وكالة الأدوية الأوروبية تسمح باستخدام لقاح فايزر للأطفال

جدة - نرمين السيد - وذكرت شبكة (سكاى نيوز) البريطانية الناطقة بالإنجليزية أن تلك الخطوة ستيسر توزيع اللقاح على طلاب المدارس فى ظل موجة الإصابات التى تجتاح القارة الأوروبية. وتعد تلك هى المرة الأولى التى تصرح فيها الوكالة باستخدام لقاح مضاد لفيروس "كورونا" على الأطفال الصغار.

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