أمير الكويت يعزى الرئيس الروسى فى ضحايا حريق منجم سيبيريا

جدة - نرمين السيد - بعث أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح برقية تعزية إلى الرئيس الروسى فلاديمير بوتين عبر فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا الحريق الذى اندلع فى منجم فى سيبيريا وأسفر عن سقوط العديد من الضحايا والمصابين.





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