استعلام نتائج طلاب نظام نور برقم الهوية 1443 “ظهرت الأن” noor

نتائج الطلاب نظام نور، أعلنت وزارة التعليم السعودية عن إعلان نتائج الطلاب للمرحلة الابتدائية والمتوسطة والثانوية، وذلك بعد إنتهاء الطلاب من أداء الاختبارات للترم الدراسي الأول، وأوضحت أنه سيتم إعلان النتائج رسمياً عبر نظام نور التعليمي خلال ساعات قليلة من الأن، ويبحث الطلاب وأولياء الأمور عن خطوات الإستعلام عن النتائج ولذلك سنقوم بتوضيح كافة التفاصيل الخاصة باستخراج النتائج وكيفية الاطلاع عليها.

رابط الاستعلام عن نتائج الطلاب برقم الهوية

أطلقت وزارة التعليم السعودية موقع إلكتروني خاص بالنتائج والحصص الدراسية، ذلك تزامنا مع انتشار فيروس كورونا حول العالم، فأصبح فى إمكان ولي الأمر الأن الاطلاع على نتائج أبنائهم ومتابعة العملية التعليمية لهم دون الحاجة لذهاب للمدرسة، الأمر الذي جعل من العملية التعليمية أسرع وأسهل وأبسط، وسنوضح لكم الأن خطوات الاطلاع على نتائج الطلاب برقم الهوية:

الدخول على برنامج نظام نور التعليمي.

كتابة رقم الهوية وكلمة السر.

إدخال رمز التحقق الظاهر أمامك فى الصورة.

الضغط على تسجيل الدخول.

اختيار الصف الدراسي الخاص بالطالب.

الضغط على بحث.

سوف تنتقل للصفحة الخاصة بمعلومات الطالب أضغط على إشعار نتيجة الطالب، وسوف تظهر أمامك الأن نتيجة الطالب للفصل الدراسي الأول.

استعلام نتائج الطلاب بوابة نفاذ الوطني الموحد

أوضحت وزارة التعليم السعودية أنه يمكن لأولياء الأمور الذين فقدوا معلومات أبنائهم لدخول على نظام نور التعليمي لإستخراج نتائجهم الوصول للنتائج من خلال الدخول على بوابة النفاذ الوطني الموحد، من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول على بوابة نفاذ الوطني الموحد.

تعبئة بيانات أبشر.

كتابة رمز التحقق المرئي.

ستصلك الان رسالة على هاتفك المحمول تحتوي على كلمة المرور.

تسجيل كلمة المرور المؤقتة.

الضغط على متابعة.

وسوف يتم تحويلك الأن لاستخراج نتائج الطلاب.

سوف نتابع معكم عملية إعلان نتائج الطلاب لجميع المرحل التعليمية المختلفة من الابتدائية والمتوسطة والثانوية، مع العلم أن وزارة التعليم السعودية أكدت رسمياً على إعلان النتائج اليوم الخميس الموافق الخامس والعشرون من شهر نوفمبر، وفى إنتظار إعلانها خلال الساعات القليلة القادمة، فى انتظار تعليقاتكم واستفسارتكم الخاصة بالنتائج وسنقوم بالرد عليها فوراً.