مقتل 8 في انفجار سيارة مفخخة بمقديشو

مقتل 8 في انفجار سيارة مفخخة بمقديشولقي ثمانية أشخاص مصرعهم وجُرح 17 آخرين على الأقل، اليوم، في انفجار سيارة مفخخة قرب مدرسة في العاصمة الصومالية مقديشو.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن المتحدث باسم الشرطة الصومالية عبد الفتاح أدن قوله في بيان مقتضب "قُتل ثمانية مدنيين وجُرح 17 آخرين في الانفجار"، من دون إعطاء مزيد من التفاصيل.

وكان المسؤول الأمني محمد عبدالله قد صرح في وقت سابق إن الانفجار نجم عن سيارة مفخخة وأسفر عن إصابة 11 طالبا، مشيرا إلى عدم وجود معلومات حول الجهة المستهدفة بالهجوم.

وكانت حصيلة سابقة اشارت الى مقتل خمسة أشخاص وأصابة 15 آخرون على الأقل اليوم في انفجار سيارة مفخخة قرب مدرسة في العاصمة الصومالية مقديشو.

وقال شهود إن الانفجار وقع لدى عبور قافلة كبيرة لقوات أميصوم (بعثة الاتحاد الإفريقي في الصومال) المنطقة.

وعادة ما يشن مقاتلو حركة الشباب المتحالفة مع تنظيم القاعدة هجمات في العاصمة وفي مناطق أخرى.

