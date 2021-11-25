أخبار اليمن : رصد متحور جديد من كوفيد-19 بجنوب إفريقيا

رصد متحور جديد من كوفيد-19 بجنوب إفريقياكشف علماء فيروسات، اليوم الخميس، عن رصد متحور جديد من كوفيد-19 في جنوب إفريقيا، البلد الإفريقي الأكثر تضررا بالوباء والذي يشهد زيادة جديدة في عدد الإصابات.

ونقلت قناة (روسيا اليوم) عن عالم الفيروسات توليو دي أوليفيرا، قوله في مؤتمر صحفي "للأسف، اكتشفنا متحوّرة جديدة مثيرة للقلق في جنوب إفريقيا".

وأظهرت أرقام موقع "وورلد ميتر" المتتبع للحالة الوبائية للفيروس حول العالم أن العدد الإجمالي للإصابات بكورونا في جنوب إفريقيا بلغ 2950035، أما العدد الإجمالي لحالات الوفاة فيبلغ 89657.وكالات