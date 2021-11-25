رئيسة الحكومة التونسية تصل إلى الجزائر فى زيارة عمل

جدة - نرمين السيد - وكان فى استقبال بودن فى مطار هوارى بومدين الدولى الجزائرى، رئيس الحكومة الجزائرية أيمن عبد الرحمن، برفقة وزير الخارجية الجزائرى رمطان لعمامرة ووزيرة العلاقات مع البرلمان بسمة عزوار. وأوضحت الرئاسة الجزائرية أن هذه الزيارة تندرج فى سياق التأكيد على "جودة" العلاقات الثنائية التى تجمع البلدين الشقيقين، وكذلك الإرادة المشتركة التى تحدو الجانبين ل"تعزيز وتنويع" التعاون، لا سيما التحضير للاستحقاقات الثنائية الهامة المقبلة.

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