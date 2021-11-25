أخبار اليمن : استشهاد وإصابة 3 مواطنين بنيران سعودية بصعدة

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استشهاد وإصابة 3 مواطنين بنيران سعودية بصعدة

استشهد وأصيب ثلاثة مواطنين اليوم بنيران الجيش السعودي في محافظة صعدة . استشهاد وإصابة 3 مواطنين بنيران سعودية بصعدةاستشهد وأصيب ثلاثة مواطنين اليوم بنيران الجيش السعودي في محافظة صعدة . وأوضح مصدر أمني بالمحافظة أن العدو السعودي استهدف بالأسلحة المختلفة منطقة الرقو في مديرية منبه الحدودية ما أدى إلى استشهاد مواطن وإصابة اثنين اخرين . وأشار المصدر إلى أن طيران العدوان السعودي شن غارتين على مديرية الظاهر الحدودية خلفتا دمارا في ممتلكات المواطنين .



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