الأقصر بلدنا.. طريق الكباش يعيد الأغنية الأيقونة بعد 54 عاما

لأول مرة، تشهد محافظة الأقصر جنوبي مصر، ترديد أغنية "الأقصر بلدنا" في حدث كبير، بعد ظهورها عام 1967 بفيلم "غرام في الكرنك" بصوت المطرب الراحل محمد العزبي، إذ اختيرت لعرضها خلال افتتاح طريق الكباش بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي وعدد من الوفود الرسمية.

كانت وزارة السياحة والآثار المصرية قد أعلنت عن تأهب الأقصر لإقامة فعالية طريق الكباش، الخميس، واصفة إياها بالحدث الذي ينتظره العالم، ويعكس قدرة المحافظة على إبهار الجميع بجمالها ومقوماتها السياحية والأثرية الفريدة.

ويلقي الحدث الضوء على تاريخ الأقصر وحضارتها العريقة، والأعمال التي جرت مؤخرا من تطوير ورفع كفاءة للبنية التحتية وتجميل الكورنيش والشوارع والميادين، فضلا عن مشروعات ترميم الآثار.

ويتحدث مدير الكورال المشارك في احتفالية طريق الكباش ريمون ملاك، لموقع "دوت الخليج" عن كواليس التجربة المهمة، قائلا: "نعمل منذ فترة طويلة على تجهيز العروض المقدمة في الافتتاح. حرصنا على الاستعانة بأغنية (الأقصر بلدنا) بجانب الأناشيد التي تعود إلى آلاف السنين ومزجها في صيغة فنية بديعة على يد المايسترو نادر عباسي والموسيقار أحمد الموجي".

ويضيف ملاك قبل ساعات من بدء الاحتفالية: "جرى اختيار الأغنية التي ظهرت في الستينيات كهمزة وصل بين جميع المقطوعات التي سيرددها الكورال على مدار الحفل. المطرب وائل الفشني سيغنيها منفردا في النهاية بتوزيع أوركسترالي".

وتابع: "البروفات على (الأقصر بلدنا) والعروض الأخرى مستمرة منذ شهر أكتوبر الماضي. أجرينا العديد من التجارب قبل الوصول إلى الشكل النهائي لها، أجرينا التسجيلات في ستوديو بالقاهرة مع مهندس الصوت مفدي ثابت، ثم توجهنا بعدها إلى الأقصر لإجراء تدريبات على أرض الواقع. سافرنا إلى هناك عدة مرات حتى صارت العناصر الفنية المختلفة جاهزة للاحتفالية".

وقال مدير الكورال: "طرح عدد من الأغاني الحديثة من أجل استخدامها في الاحتفالية الكبيرة، لكن وقع الاختيار في نهاية الأمر على (الأقصر بلدنا)"، مشيرا إلى أنها "أيقونية ومعبرة أكثر عن المدينة التي تستضيف الحدث العالمي، بجانب تعلق الشعب المصري بها منذ سنوات".

ويسترسل ملاك: "من المفترض أن تعرض الأغنية في معبد الرامسيوم الخاص بالملك رمسيس الثاني بصحبة فرقة رقص فنون شعبية على أعلى مستوى، وأعتقد أن العرض سيلقى استحسان الجميع نظرا للمجهود الكبير المبذول لإخراجه في أفضل صورة، وبمستوى يليق بافتتاح طريق المواكب الكبرى الشهير بالكباش".

ويوضح أن "جميع أفراد الكورال لديهم حماس بالغ تجاه أغنية (الأقصر بلدنا) حتى أنهم رددوها خلال جولاتهم بعدد من المناطق السياحية مثل معبد حتشبسوت قبل أيام قليلة من الافتتاح، مما جذب انتباه السائحين ودفعهم إلى التقاط الصور التذكارية معهم وانتظار سماعها كاملة في الاحتفالية".

وختم حديثه قائلا: "جميع العروض المقدمة في الافتتاح يشارك فيها نحو 160 عازف إيقاع، ما بين إيقاعات الجيمبي المصري وإيقاعات الموسيقى العسكرية، وبينما يشدو الفشني (الأقصر بلدنا) ستظهر أسماء مطربين آخرين مثل هايدي موسى لأنشودة حتشبسوت، وعز الأسطول لأنشودة أمون راع، وشهد عز للنداء الأول".