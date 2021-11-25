لبنان.. "الغش" يجتاح سوق اللحوم بعد صفقة الألفيْ طن

استفاق اللبنانيون صباح الخميس على خبر ضجت به منصات التواصل الاجتماعي، مفاده أن لحوما مصدرها الهند تغزو الأسواق وتعرض أو تفرم مع لحوم البقر المحلية، التي اعتاد المستهلك على شرائها.

وحذر حسام عز الدين مدير عام مؤسسة "سبينيس" التجارية في لبنان، من أن هناك كميات كبيرة من اللحم الهندي تدخل الأسواق، ويشتريها المستهلكون من دون علمهم بذلك، وبأسعار مرتفعة أسوة باللحوم المحلية.

وسبب الخبر بلبلة واسعة على مواقع التواصل، وسط تعليقات مثيرة للريبة والقلق بشأن قيمة هذه اللحوم الغذائية وثمنها الحقيقي، لا سيما أن سعر كيلو لحم البقر في لبنان تخطى عتبة الـ200 ألف ليرة بعدما كان قبل الأزمة لا يتعدى 20 ألفا، حتى بات المستهلك يشتريه بكميات قليلة جدا وفي المناسبات فقط.

الغش سيد الموقف

وقال عز الدين لموقع "دوت الخليج" إن مؤسسته التي تبيع اللحوم بشكل أساسي، لا تعرض مثل هذه اللحوم، فيما تلجأ بعض المتاجر في لبنان منذ قرابة شهرين إلى عرض اللحوم الهندية مع لحوم أخرى، وتبيعها بالأسعار العادية.

واعتبر أن "المواطن يتعرض للغش بشكل واضح. ويجب إعلام المستهلك بذلك. لحم الجاموس الهندي معروف بنوعيته ذات الجودة المنخفضة بالمقارنة مع لحم البقر العادي، لكنه غير ضار على الإطلاق وهو أرخص بنسبة كبيرة جدا".

وأضاف عز الدين أن "من حق المواطن اللبناني أن يعلم أن ألفي طن من اللحم الهندي دخلت لبنان منذ شهرين، كما أن من حقه أن يعرف أيضا أن بعض أنواع اللحوم التي يستهلكها مغشوشة، وتفرم مع اللحم الهندي القاسي ومع الدهون أيضا".

وأوضح أن "القصابين الذين يشترون هذه النوعية من اللحوم يعرفون ذلك ويحصلون عليها بأسعار رخيصة، فسعر الكيلو منها لا يتعدى 50 ألف ليرة فقط، بينما يشتري المستهلك الكيلو حاليا بـ220 ألفا".

وحمّل عز الدين المسؤولية لجمعية حماية المستهلك ووزارة الاقتصاد اللبنانية، وقال: "عليها أن تقوم بدورها بشكل رئيسي حتى لا يقع المواطن ضحية عملية غش حقيقية. كلما زادت نسبة الفقر في لبنان سوف نتعرض لمحاولات غش مماثلة من بعض التجار. يجب أن نكون على دراية بما يدور حولنا".

وزارة الاقتصاد تعلق

وقال مصدر مسؤول في وزارة الاقتصاد لموقع "دوت الخليج"، إنه "بناء على ما ذكر، ستباشر الوزارة سريعا الكشف على اللحوم في الأسواق للتحقق من مصدرها".

ووفق خبراء تغذية تحدثوا لموقع "دوت الخليج"، فإن الجاموس الهندي من الحيوانات ثقيلة الوزن، حيث يصل في بعض الأحيان لأكثر من طن، لكن لحمه يختلف عن لحوم البقر في كثير من الصفات، فهو غامق اللون وقد يكون أقسى في حال كان الحيوان كبير السن وثقيل الوزن.

أما الجواميس الصغيرة فتتمتع بجودة أفضل من الكبيرة وكذلك من الأبقار العادية، حيث تحتوي على نسبة أعلى من العضلات وأقل من الدهون مقارنة بلحوم المواشي الأخرى، وتعرف لحوم الجاموس في الهند باسم "بادوا"، وهي للجواميس أصغر من عمر عامين.