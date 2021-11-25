بوتين: روسيا وصربيا تعملان على تطوير التعاون المشترك فى المجال العسكرى

جدة - نرمين السيد - وقال بوتين -فى تصريحاته التى أوردتها وكالة أنباء (تاس) الروسية-: "إننا نعقد بانتظام تدربيات مشتركة، كما نعمل على تطوير التفاعل بين هياكل القوة التى تشمل وزارتى الدفاع وهيئة الأركان العامة"، مؤكدًا أن هذه الأمور بلا شك تصب فى مصلحة البلدين.

وتجرى موسكو وبلجراد تدريبات عسكرية مشتركة بانتظام، ففى شهر أكتوبر الماضى، أُجريت التدريبات العسكرية الروسية الصربية المشتركة "سلافيك شيلد"، حيث تم نشر نظام الدفاع الجوى "بانتسير-إس" فى قاعدة صربية.